Trenér Ajaxu Farioli obdivuje Slavii za remízu v Barceloně, ocenil i Spartu

Trenér fotbalistů Ajaxu Amsterodam Francesco Farioli věří, že si jeho tým ve čtvrtečním utkání Evropské ligy na Slavii poradí s velkou marodkou. Červenobílí ho zaujali již před pěti lety v Lize mistrů. Italský kouč na tiskové konferenci v Praze označil české kluby za konkurenceschopné v evropských pohárech, což ilustroval i úterní remízou Sparty ve Stuttgartu.

Rodákovi z italského města Barga je pětatřicet a před vzájemným duelem ocenil zkušenějšího trenéra soupeře Jindřicha Trpišovského. Kouč Slavie očekává v Edenu střet různých stylů. "Ano rozdíly tu jsou. Slavia hraje velice fyzicky a vertikálně, se spoustou soubojů jeden na jednoho. Není příjemné je bránit, my jsme zase častěji na míči, ale máme i některé věci společné," uvedl Farioli.

Práce svého kolegy si všiml již před pěti lety, když dovedl červenobílé do Ligy mistrů. "On tady trénuje dlouho a má úspěchy. Já si je pamatuji na Camp Nou (remíza 0:0 v Barceloně). Bylo úžasné je sledovat, jak brání v šesti lidech poměrně vysoko. Trenér přinesl spoustu inovací, je tam DNA Slavie. Zítřek je pro nás velkou výzvou," poukázal kouč, jehož Ajax angažoval v létě po neúspěšné minulé sezoně.

Dojem na něj udělala také čerstvá remíza Sparty ve Stuttgartu v Lize mistrů."Ukazuje se, že česká liga je konkurenceschopná. Máme tu samozřejmě Top 5 evropských lig, ale i další soutěže produkují dobré týmy.Český fotbal roste, hlavně v pohárech se jim daří," ocenil Farioli.

Do Prahy přivezl tým oslabený řadou absencí. Nově se mezi marody zařadili Wout Weghorst, Jordan Henderson, Bertrand Traoré a Kian Fitz-Jim. Poprvé se tak před pohárovým zápasem k áčku přidali mladíci Jan Faberski a Don-Angelo Konadu z juniorky.

Následků oslabení kádru se neobává. "Ne, není těžké udržet i nadále potřebnou chemii v týmu. Všichni hráči jsou součástí našeho procesu. Měli jsme přípravné zápasy a 12 soutěžních, nebudou s tím problémy," ujistil trenér.

Při ztrátě řady opor se mu hodí rotace sestavy, za kterou ho některé dřívější hvězdy Ajaxu kritizují. "Je to podle mě logické rozhodnutí. Některá data ukazují, že jsme na tom dobře. Loni měl Ajax problém s intenzitou zápasů a řadou zranění. To byla součást mé analýzy, než jsem do funkce nastoupil. Jde o to, aby se všichni cítili součástí týmu. Někdo ještě potřebuje adaptaci, a když se hrají i tři zápasy týdně, logicky musíme některé nechat odpočinout," popsal Farioli.