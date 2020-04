Trénink navzdory zákazu. Fotbalisté CSKA Sofia si zadělali na problém

Bulharský fotbalový klub CSKA Sofia zahájil navzdory vládním opatřením proti šíření koronaviru a zákazu shromažďování společný trénink. Video, které se objevilo na několika bulharských webech, zachycuje srbského trenéra Miloše Kruščiče se dvěma asistenty a nejméně šesti hráči na hřišti. Přístup CSKA vyvolal kritiku a klub zřejmě čeká trest.

V Bulharsku je vyhlášen stav nouze minimálně do 13. května. V zemi platí zákaz shromažďování více než dvou osob a bulharský fotbalový svaz zakázal už 17. března všem klubům až do odvolání veškeré společné tréninky.

"Pokud (jakýkoliv klub) trénuje, měl by ho místní zdravotní inspektorát potrestat. Měli by dostat pokutu jako každý jiný bulharský občan," řekl premiér Bojko Borisov. Kvůli podezření na porušení zákazu shromažďování už úřady vyšetřují další fotbalový klub Lokomotiv Plovdiv, který se sešel ke společnému tréninku minulý týden.

Bulharská liga je momentálně přerušena minimálně do 13. května. V zemi zatím registrovali 581 případů nákazy koronavirem, nemoc covid-19 si vyžádala 23 obětí.

