Trest za výbuch emocí. Gabriel Jesus nesmí dva měsíce reprezentovat

Brazilský fotbalista Gabriel Jesus dostal dvouměsíční reprezentační distanc a pokutu 30 000 dolarů (téměř 700 tisíc korun) za vyloučení a své následné chování ve finále Copy América. Útočník Manchesteru City před měsícem při vítězství 3:1 nad Peru skóroval, ale zápas nedohrál po druhé žluté kartě v 70. minutě.

Jesus se po vyloučení hádal s hlavním rozhodčím, ve vzteku nakopl láhev s vodou a při odchodu ze hřiště strčil do monitoru systému VAR. Kvůli trestu od jihoamerické konfederace CONMEBOL přijde v září o dva přípravné duely Brazílie proti Kolumbii a Peru.

O měsíc delší distanc dostal minulý týden argentinský kapitán Lionel Messi, jenž si po semifinálovém vyřazení od Brazílie stěžoval na to, že turnaj byl právě ve prospěch pořadatelské Brazílie zkorumpován. Navíc dostal pokutu 50 000 dolarů.

Brazil's Gabriel Jesus gets a red card for this. Harshly sentoff.#CopaAmerica #BRAxPERU pic.twitter.com/hcUuWUZHI8