Turnaj mistryň se hrát nebude, nad US Open visí otazník.

Ženská tenisová sezona kvůli pandemii koronaviru přišla o svůj vrchol v podobě Turnaje mistryň. Představitelé ženského a mužského okruhu oznámili, že ruší celkem 11 podzimních turnajů v Číně včetně listopadového finále WTA Tour v Šen-čenu.

Organizace ATP a WTA tak reagovaly na dva týdny staré vyhlášení čínských úřadů, jež pro zbytek roku zakázaly konání mezinárodních sportovních soutěží s výjimkou testovacích a kvalifikačních akcí pro zimní olympijské hry v Pekingu 2022. Tenisté doufali, že se jim podaří získat výjimku a v už tak okleštěné sezoně turnaje v nejlidnatější zemi světa odehrají, nakonec ale muselo být sedm ženských a čtyři mužské turnaje naplánované na září až listopad do Číny zrušeno.

"Jsme mimořádně zklamaní, že se naše špičkové akce v Číně letos neuskuteční. Respektujeme nicméně rozhodnutí (úřadů) a těšíme se na návrat do Číny v příští sezoně," uvedl šéf ženské WTA Steve Simon.

Turnaj mistryň pro osm nelepších singlistek a osm nejlepších párů sezony se loni konal poprvé v Še-čenu s rekordní dotací 14 milionů dolarů. Hrát se nebude například ani velký turnaj ve Wu-chanu, který dvakrát ovládla Petra Kvitová, či Elite Trophy v Ču-chaji.

Ruší se i turnaj mužů

Mezi zrušenými mužskými akcemi je také Šanghaj Masters, jediný turnaj této nejvyšší kategorie po grandslamech v Asii. "Během celé pandemie byl náš přístup takový, že jsme vždy vyhověli nařízení místních úřadů. Proto respektujeme rozhodnutí čínské vlády, aby udělala to, co je v této bezprecedentní globální situaci pro zemi to nejlepší," řekl předseda ATP Andrea Gaudenzi.

Z Číny se epidemie nového typu koronaviru začala koncem loňského roku šířit. V posledních týdnech kvůli nižšímu počtu nových případů země uvolňuje opatření, ale v případě mezinárodních akcí zůstává opatrná.

Profesionální tenisová sezona je kvůli globální zdravotní situaci zastavena od začátku března. Po pětiměsíční koronavirové pauze by se měla rozjet 3. srpna ženským turnajem v Palermu, následující týden by se mělo hrát v Praze a Lexingtonu. Muži tento týden přišli o plánovaný zahajovací turnaj ve Washingtonu, což vneslo další pochybnosti do pořádání grandslamového US Open, jež má v New Yorku začít 31. srpna.