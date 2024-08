Tyčkařka Švábíková postoupila do olympijského finále, ostatní atleti neuspěli

Tyčkařka Amálie Švábíková postoupila v Paříži do středečního olympijského finále. Ani nemusela splnit limit 470 cm. V dnešním programu ale byla z české atletické výpravy jediná, na hladké čtvrtce ani na té s překážkami nikdo z šesti českých běžců nepostoupil a stejně dopadli večer tři sprinteři na 200 metrů. Tomáš Habarta nastoupil v Paříži k rozběhu na 3000 metrů překážek se zraněným kolenem, ale hned v prvním kole z dráhy odkulhal.

Švábíková absolvovala jen dva úspěšné skoky na 440 a 455 cm, víc nebylo potřeba. O dvanácté místo se podělilo devět závodnic, které skočily 440 napoprvé a měly čistý zápis. O medaile tak bude ve středu večer skákat hned 20 atletek. Velkým zklamáním skončila kvalifikace pro britské favoritky. Držitelka bronzu z Tokia Holly Bradshawová na svých čtvrtých hrách ztroskotala už na 440 cm, nečekanou neúčast ve finále oplakala a prohlásila, že končí kariéru. Letošní jednička a halová mistryně světa Molly Cauderyová třikrát shodila základ 455 cm, přestože má letos na kontě o 37 cm víc.

Překážkář Vít Müller byl v rozběhu na 400 metrů šestý v čase 49,44 sekundy a v úterý ho čekají opravy. Na stejné trati neuspěla Nikoleta Jíchová ani v opravách a po čtvrtém místě za 55,31 v úterním semifinále nepoběží. Matěj Krsek si v opravách na 400 metrů zlepšil osobní rekord o dvě setiny na 45,53, ale na semifinále to také nestačilo.

Müller měl na dráze před sebou Nora Karstena Warholma, který před třemi lety v Tokiu vytvořil světový rekord a podle očekávání rozběh hladce vyhrál v nejlepším čase za 47,57 s. Nikdo nečekal, že by s ním český překážkář držel krok, ale Müller zůstal o více než sekundu i za svým osobním rekordem z červnového mistrovství republiky ve Zlíně. Na rozdíl od Tokia, kde nakonec obsadil 22. místo, do semifinále zatím nepostoupil.

Jíchová se ani při druhém pokusu nepřiblížila osobnímu rekordu 54,59, který jí na červnovém mistrovství Evropy v Římě vynesl čtvrté místo. Ani tentokrát se nedostala pod hranici 55 sekund. Krsek sice své maximum z loňského domácího šampionátu v Hodoníně vylepšil, ale k postupu chybělo ještě třináct setin.

Na hladké čtvrtce byla z českého tria nejrychlejší Lada Vondrová, která jako jediná startovala už v Tokiu a byla tam v semifinále. Čas 51,80 jí ale dnes stačil jen na 32. místo. Tereza Petržilková se v letní sezoně dostala poprvé pod 52 sekund, tuto hranici překonala o osm setin. Devatenáctiletá juniorská mistryně Evropy Lurdes Gloria Manuel doběhla v čase 52,20.

Letošní česká čtvrtkařská jednička Manuel, která byla v červnu čtvrtá na ME v osobním rekordu 50,52 sekundy, svůj první běh na OH pokazila. "Upřímně jsem si to představovala trochu jinak. Jsem z toho trochu zklamaná, protože si myslím, že jsem běžela až moc rychle první dvoukilo. Potom bylo vidět, že v závěru mi ty síly trochu chyběly. Zítra mám šanci to napravit," řekla českým novinářům.

Rozběhům vládla Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky, stříbrná z Tokia a mistryně světa z Budapešti vyhrála za 49,42 s. Naopak černý den měla další čtvrtkařská hvězda Shaunae Millerová-Uibová z Baham, dvojnásobná olympijská vítězka přestala běžet v polovině trati.

Jednadvacetiletý Habarta letos dvakrát vylepšil český rekord, který se předtím 52 let neměnil, ale jeho první konfrontace se světovou špičkou netrvala ani minutu. Český steeplař nastoupil se zabandážovaným kolenem, od prvních metrů bylo zřejmé, že má problémy, a odstoupil zhruba po 200 metrech.

Novinářům pak řekl, že ho koleno začalo bolet náhle po pátečním tréninku v dějišti her. "Bylo to den ode dne jenom horší. Ten závod to nezvládlo," uvedl Habarta. Předčasný konec své olympijské premiéry obrečel. "Šli jsme do toho, že ten závod chci doběhnout. Nikdo nechce jít do závodu s tím, že to vzdá, že to nejde. Ale stalo se," dodal steeplař, který měl koleno zraněné už v prosinci. Od té doby až do Paříže mu ale nedělalo problémy.

Sufján El Bakkali z Maroka, který se chystá na zopakování tokijského zlata, svůj rozběh snadno vyhrál. Stejně si vedl Lamecha Girma z Etiopie, který před rokem na stejném stadionu vytvořil světový rekord.

České trio zařadily letošní výsledky až na samý konec v seznamu 38 sprinterů na 200 metrů. A když se ke svým maximům Češi ani nepřiblížili, nebylo divu, že ve svých rozbězích dobíhali poslední. Relativně nejrychlejší byl Tomáš Němejc s časem 21,03, což bylo o půl sekundy víc, než v červnovém semifinále mistrovství Evropy v Římě. Ondřej Macík byl o setinu pomalejší a Eduard Kubelík zapsal 21,14, také daleko za svým výkonem z ostravské haly.

Pod dvacet sekund se dostali jen dva Američané Kenneth Bednarek a Erriyon Knighton, vítěz stovky Noah Lyles zjevně neběžel naplno. Naopak nikdo z Jamajčanů přímý postup nevybojoval. A v semifinále dvoustovky žen to bylo podobné. Karibský ostrov, který dlouho vládl světovému sprintu, nebude mít ve finále zastoupení. Američanka Gabrielle Thomasová potvrdila roli tabulkové jedničky před vítězkou stovky Julien Alfredovou ze Svaté Lucie.

V kvalifikaci diskařů předvedl nejdelší hod 67,47 metru světový rekordman Mykolas Alekna z Litvy, jehož otec Virgilius vyhrál v Sydney i Aténách a stále drží olympijský rekord. Starší bratr Martynas, který umí házet za 67 metrů, nepřehodil šedesátimetrovou hranici a vypadl.

Problémy měl i Švéd Daniel Stahl. Olympijský vítěz z Tokia a dvojnásobný mistr světa hodil jen 65,16, po první skupině byl až šestý a hodně si oddechl, když ho ve druhé skupině přehodili jen dva soupeři. Vypadli všichni tři Američané.