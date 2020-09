Ústecký půlmaraton proběhne za mimořádných opatření

Za mimořádných opatření se v Ústí nad Labem poběží v sobotu jubilejní desátý ročník půlmaratonu. Dva tisíce běžců se postaví na start s rouškou, kterou si po zahájení závodu sundají. Obejít se musejí bez občerstvení na trase, zrušena je party po závodu. Novinářům to v pátek řekl ředitel regionálních závodů RunCzech Tomáš Coufal. Startovat budou Jiří Homoláč nebo Eva Vrabcová Nývltová, pro niž je to první závod po porodu.

Na konání závodu se v létě dohodli pořadatelé s krajskou hygienickou stanicí. Hlavní závod se poběží v 15:00, tedy čtyři hodiny po startu rodinného běhu, na který je zaregistrováno 1100 osob. Počítá se s účastí zhruba dva tisíce běžců na půlmaratonu, kteří budou rozděleni na dvě části. Každá bude mít svoje technické zázemí, první tisícovka vyběhne v 15:00, druhá zhruba tři až pět minut poté. Skupiny budou mít zvláštní vstupy do koridorů. Trasa je jedna.

"Po konzultaci s hygienou jsme došli k závěru, že nejrizikovější je start, kde se lidé koncentrují ve velkém množství. Pak už se rozběhnou a rozestupy mají daleko větší. Roušku běžci budou mít pouze na startu, pak si ji dají na paži. Pro ty, kteří ji ztratí, budeme distribuovat ústenky v cíli. Během závodu ji mít nemusí," řekl Coufal.

Omezeny jsou služby jako masáže a sprchy. Obměněn je občerstvovací sortiment. "Nebudeme vůbec dávat krájené ovoce, cukr a sůl budou baleny v jednorázových obalech. Preventivně se bude měřit teplota při vstupech do technického zázemí a koridoru, kdo by měl zvýšenou, nemohl by do závodu nastoupit," řekl Coufal.

Elitní běžci vyběhnou jako první a budou mít odstup od dalších. Všichni závodníci ze zahraničí mají negativní test na covid-19. Jsou mezi nimi běžci z Itálie, Francie, Španělska, Německa, Ukrajiny a Běloruska. "V mužském startovním poli bychom rádi atakovali čas hodina a tři minuty. V ženském poli bychom byli rádi za čas hodina a dvanáct minut," uvedl Coufal. Jako tradičně se poběží areálem ústecké chemičky.

Pokles závodníků

Na startu budou i Marcela Joglová, Vít Pavlišta a Jiří Homoláč. Homoláč a Vrabcová Nývltová v pátek novinářům řekli, že jim omezení nevadí. Oproti minulým ročníkům je pokles počtu závodníků zhruba 40 až 50 procent.

Dobrovolnické centrum jako zastřešující organizace se rozhodlo stáhnout své pracovníky z akce s ohledem na nárůst počtu nakažených covidem-19. "Zároveň neklademe překážku zaměstnancům a přihlášeným dobrovolníkům, aby se rozhodli individuálně a spolupracovali s týmem Run Czech ve svém volném čase. Zaměstnanci budou v následujícím týdnu sledovat svůj zdravotní stav v rámci práce home office," uvedlo Dobrovolnické centrum v prohlášení. Podle Coufala to problém není, protože není tolik sortimentu na občerstvovacích stanicích. "Zásadně nás to neomezí," uvedl.

Zatím podle Coufala není jasné, zda se uskuteční další plánované půlmaratony v České republice.