V cestě Kvitové do finále stojí Nizozemka Bertensová

Semifinálovou soupeřkou Petry Kvitové na tenisovém turnaji v Cincinnati dnes bude Kiki Bertensová z Nizozemska. Česká jednička dostane po týdnu možnost odvety za vyřazení v osmifinále v Montrealu, kde proti šestadvacetileté soupeřce uhrála jen pět her. Letos se utkaly také v květnovém finále v Madridu, kde byla pro změnu úspěšnější Kvitová. Bertensová prošla v Cincinnati do semifinále po výhře 6:4, 6:3 nad pátou nasazenou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.

"V minulém týdnu to bylo (proti Kvitové) velmi těžké. Byly složité větrné podmínky, které vyloženě nemá ráda, takže jsem se jen snažila zahrát pokud možno všechny míče do kurtu. Dobře jsem podávala a teď to musím dělat stejně: zaměřit se na podání a snažit se hrát co nejvíc kvalitních míčů do kurtu. Nebude to snadné," řekla Bertensová.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří světová jednička Simona Halepová z Rumunska a nenasazená Aryna Sabalenková z Běloruska.

Ve čtyřhře zůstala v pavouku jako jediná česká hráčka Lucie Hradecká, jež po boku Rusky Jeleny Makarovové uspěla ve čtvrtfinále proti druhému nasazenému páru Babosová, Mladenovicová v super tie-breaku 10:6. Vypadly Andrea Sestini Hlaváčková s Barborou Strýcovou i turnajové jedničky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Vítězky French Open a Wimbledonu neuhrály ani set proti belgicko-nizozemskému páru Mertensová, Schuursová. Siniaková tak stejně jako v Montrealu nevyužila šanci stát se novou světovou deblovou jedničkou.

V mužské dvouhře může Novak Djokovič nadále pomýšlet na zkompletování triumfů ze všech devíti turnajů Masters. Kanaďana Milose Raonice porazil 7:5, 4:6, 6:3 a dnes narazí na Chorvata Marina Čiliče.

Dvojzápas po předchozím propršeném dni zvládl i sedmatřicetiletý Švýcar Roger Federer a po Leonardu Mayerovi z Argentiny přetlačil ve čtvrtfinále i krajana Stana Wawrinku po bitvě 6:7, 7:6 a 6:2. Jeho čtvrtým soupeřem po pětitýdenní pauze od Wimbledonu bude Belgičan David Goffin, který ve dvou tie-breacích vyřadil čtvrtého nasazeného Juana Martína del Potra z Argentiny.