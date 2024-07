V Paříži budou poprvé na OH sportujícím rodičům k dispozici dětské koutky

V olympijské vesnici bude při hrách v Paříži poprvé sportovcům k dispozici prostor, kde budou moci trávit čas se svými dětmi. Nebude se jednat o školku, protože nebude k dispozici personál, ale spíše o jakési dětské koutky. Informuje o tom dnes agentura Kjódó.

Prostor pro rodiny s dětmi je součástí vesnice pro olympioniky v Saint-Denis na severu Paříže. Vznikl poté, co francouzská olympijská šampionka v judu ve váhové kategorii do 63 kilogramů Clarisse Agbegnenouová zmínila své přání o tom, že by chtěla vzít svou dceru s sebou na olympijské hry, při setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Dětské koutky jsou uzpůsobené i pro malé děti nosící plenky a poskytují prostor, kde je možné v klidu kojit. Mezinárodní olympijský výbor v březnu uvedl, že je důležité, aby sportovci, kteří jsou zároveň rodiči, našli rovnováhu mezi přípravou na svůj velký okamžik a péčí o děti.

"Mnoho sportovců se snaží sladit svou sportovní kariéru a rodinu. Vím, jaké to je, protože jsem na zimních olympijských hrách v roce 2014 sama nastupovala jako matka s malým dítětem," uvedla předsedkyně komise sportovců MOV Emma Terhoová.

Prostor pro setkávání s dětmi si lze rezervovat online jen pro sebe nebo na sdílený časový úsek kdykoliv mezi 9. a 21. hodinou. "Těhotenství a mateřství jsou přirozenou životní cestou a pro sportovkyně to nemusí znamenat konec kariéry," dodala bývalá kapitánka finského ženského hokejového týmu Terhoová.

"Pro rodiče i kojence je velmi užitečné, když mohou trávit čas společně, zejména v tak důležitém okamžiku sportovního života olympioniků a olympioniček. Tento dětský koutek to umožňuje a zároveň dává sportovcům možnost soustředit se plně na olympiádu," dodala Terhoová.

Francouzská metropole se nyní chystá na další historický milník, v Paříži se bude jednat o první olympijské hry, kde nastoupí vyrovnaný počet sportovců a sportovkyň.