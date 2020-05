VIDEO: Leclerc se proháněl ulicemi Monaka, natáčel film

Pilot formule 1 Charles Leclerc měl v neděli ráno ulice rodného Monaka jen pro sebe. Nebýt pandemie koronaviru, bojoval by dvaadvacetiletý jezdec Ferrari tento víkend na tamním městském okruhu ve slavné Velké ceně, nicméně díky náhradnímu programu se přece jen na trať dostal.

Leclerc se projížděl ulicemi Monaka ve sportovním Ferrari v rámci natáčení krátkého filmu francouzského režiséra Claudea Lelouche. Snímek bude odkazovat na klasické Lelouchovo dílo "C'etait un rendez-vous" z roku 1976, jež zachycuje pohledem z vozu osmiminutovou zběsilou jízdu ranními ulicemi Paříže.

Nyní dvaaosmdesátiletý filmař tehdy povolení úřadů nedostal a film musel natáčet načerno, kvůli čemuž byl následně krátce zatčen a přišel o řidičský průkaz. Leclercovi vyšli v Monaku o více než čtyři desítky let později vstříc a nechali pro veškerou dopravu a chodce zavřít trasu okruhu od 6:45 do devíti hodin ráno.

Grand Prix Monaka, jež je součástí mistrovství světa od roku 1954, byla letos kvůli šíření nemoci covid-19 bez náhrady zrušena. Leclerc se díky natáčení filmu na její trať v neděli dostal a navíc poté ještě absolvuje závod doma na simulátoru v rámci virtuálního šampionátu, v němž patří mezi piloty F1 k nejlepším.

