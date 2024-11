Vizitka nizozemského jezdce formule 1 Maxe Verstappena (27), který si zajistil titul mistra světa:

Datum a místo narození: 30. září 1997, Hasselt (Belgie)

Státní příslušnost: Nizozemsko

Výška a váha: 181 cm, 72 kg

Tým: Red Bull

Kariéra v F1: Toro Rosso (2014-16), Red Bull (od 2016)

Největší úspěchy: 4x mistr světa (2021-24), vítěz 62 závodů

Ocenění: vítěz ceny Laureus pro nejlepšího světového sportovce roku 2022, 3x nizozemský sportovec roku (2016, 2021-22); držitel státního ocenění důstojník Oranžsko-nasavského řádu (2022)

Bilance v F1: 206 závodů, 62 vítězství, 111 umístění na stupních vítězů, 40 pole positions

Ostatní: v posledních sezonách suverénní vládce F1, drží několik rekordů jako nejmladší pilot; syn bývalého nizozemského jezdce F1 Jose Verstappena začal závodit jako čtyřletý na motokárách, v nichž dříve soutěžila i jeho belgická matka; do světa formulí poprvé nahlédl v roce 2013, vyzkoušel různé soutěže včetně seriálu F3, v níž ve své jediné sezoně obsadil celkové třetí místo; ve formuli 1 debutoval v březnu 2015 v Austrálii a ve věku 17 let a 166 dnů se stal nejmladším pilotem v historii; během druhé sezony vyměnil v sesterské stáji Red Bull Rusa Daniila Kvjata a hned první start proměnil v Barceloně ve výhru; v letech 2019 a 2020 skončil celkově třetí; před třemi lety se v dramatickém závěru sezony díky kontroverznímu rozhodnutí ředitelství závěrečného závodu restartovat závod v posledním kole dostal před obhájce Lewise Hamiltona a díky tomu se stal mistrem světa; předloni prodloužil smlouvu s Red Bullem až do roku 2028, která by mu měla vynést až 50 milionů eur ročně; letos vyhrál osm závodů, čtyřikrát dojel druhý a jednou třetí; v září dostal za použití hrubého výrazu na tiskové konferenci od FIA trest veřejně prospěšných prací; má vlastní stránky www.verstappen.com, jeho koníčky jsou závody na simulátoru a fotbal.

Přehled vítězů MS formule 1 (v závorce národnost/stáj):

1950 - Giuseppe Farina (Itálie/Alfa Romeo)

1951 - Juan Manuel Fangio (Argentina/Alfa Romeo)

1952 - Alberto Ascari (Itálie/Ferrari)

1953 - Alberto Ascari (Itálie/Ferrari)

1954 - Juan Manuel Fangio (Argentina/Maserati a Mercedes)

1955 - Juan Manuel Fangio (Argentina/Mercedes)

1956 - Juan Manuel Fangio (Argentina/Ferrari)

1957 - Juan Manuel Fangio (Argentina/Maserati)

1958 - Mike Hawthorn (Velká Británie/Ferrari)

1959 - Jack Brabham (Austrálie/Cooper)

1960 - Jack Brabham (Austrálie/Cooper)

1961 - Phil Hill (USA/Ferrari)

1962 - Graham Hill (Velká Británie/BRM)

1963 - Jim Clark (Velká Británie/Lotus)

1964 - John Surtees (Velká Británie/Ferrari)

1965 - Jim Clark (Velká Británie/Lotus)

1966 - Jack Brabham (Austrálie/Brabham)

1967 - Denis Hulme (Nový Zéland/Brabham)

1968 - Graham Hill (Velká Británie/Lotus)

1969 - Jackie Stewart (Velká Británie/Matra)

1970 - Jochen Rindt (Rakousko/Lotus)

1971 - Jackie Stewart (Velká Británie/Tyrrell)

1972 - Emerson Fittipaldi (Brazílie/Lotus)

1973 - Jackie Stewart (Velká Británie/Tyrrell)

1974 - Emerson Fittipaldi (Brazílie/McLaren)

1975 - Niki Lauda (Rakousko/Ferrari)

1976 - James Hunt (Velká Británie/McLaren)

1977 - Niki Lauda (Rakousko/Ferrari)

1978 - Mario Andretti (USA/Lotus)

1979 - Jody Scheckter (JAR/Ferrari)

1980 - Alan Jones (Austrálie/Williams)

1981 - Nelson Piquet (Brazílie/Brabham)

1982 - Keke Rosberg (Finsko/Williams)

1983 - Nelson Piquet (Brazílie/Brabham)

1984 - Niki Lauda (Rakousko/McLaren)

1985 - Alain Prost (Francie/McLaren)

1986 - Alain Prost (Francie/McLaren)

1987 - Nelson Piquet (Brazílie/Williams)

1988 - Ayrton Senna (Brazílie/McLaren)

1989 - Alain Prost (Francie/McLaren)

1990 - Ayrton Senna (Brazílie/McLaren)

1991 - Ayrton Senna (Brazílie/McLaren)

1992 - Nigel Mansell (Velká Británie/Williams)

1993 - Alain Prost (Francie/Williams)

1994 - Michael Schumacher (Německo/Benetton)

1995 - Michael Schumacher (Německo/Benetton)

1996 - Damon Hill (Velká Británie/Williams)

1997 - Jacques Villeneuve (Kanada/Williams)

1998 - Mika Häkkinen (Finsko/McLaren)

1999 - Mika Häkkinen (Finsko/McLaren)

2000 - Michael Schumacher (Německo/Ferrari)

2001 - Michael Schumacher (Německo/Ferrari)

2002 - Michael Schumacher (Německo/Ferrari)

2003 - Michael Schumacher (Německo/Ferrari)

2004 - Michael Schumacher (Německo/Ferrari)

2005 - Fernando Alonso (Španělsko/Renault)

2006 - Fernando Alonso (Španělsko/Renault)

2007 - Kimi Räikkönen (Finsko/Ferrari)

2008 - Lewis Hamilton (Velká Británie/McLaren)

2009 - Jenson Button (Velká Británie/Brawn GP)

2010 - Sebastian Vettel (Německo/Red Bull)

2011 - Sebastian Vettel (Německo/Red Bull)

2012 - Sebastian Vettel (Německo/Red Bull)

2013 - Sebastian Vettel (Německo/Red Bull)

2014 - Lewis Hamilton (Velká Británie/Mercedes)

2015 - Lewis Hamilton (Velká Británie/Mercedes)

2016 - Nico Rosberg (Německo/Mercedes)

2017 - Lewis Hamilton (Velká Británie/Mercedes)

2018 - Lewis Hamilton (Velká Británie/Mercedes)

2019 - Lewis Hamilton (Velká Británie/Mercedes)

2020 - Lewis Hamilton (Velká Británie/Mercedes)

2021 - Max Verstappen (Nizozemsko/Red Bull)

2022 - Max Verstappen (Nizozemsko/Red Bull)

2023 - Max Verstappen (Nizozemsko/Red Bull)

2024 - Max Verstappen (Nizozemsko/Red Bull)

Nejvíc titulů:

7 - Michael Schumacher, Lewis Hamilton,

5 - Juan Manuel Fangio,

4 - Alain Prost, Sebastian Vettel, Max Verstappen,

3 - Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna.