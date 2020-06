Vojáček vylepšuje auto, za rok bude útočit na třetí titul mistra Evropy

Automobilový jezdec Lukáš Vojáček se letos chystal na útok na třetí titul mistra Evropy v závodech do vrchu, své plány ale musí odložit na příští sezonu. Mezinárodní automobilová federace (FIA) totiž v závěru minulého týdne letošní šampionát oficiálně zrušila. Vojáček se tak se svým týmem zaměřil na vylepšení vozu a představí se jen v závodech na českém území, které, jak věří, se budou konat.

"Na současnou situaci pohlížím ze dvou úhlů. Jelikož mě závody neživí, je to můj koníček, tak jsem více v práci a mám klidnější hlavu. Samozřejmě je ale smutné, že mistrovství Evropy kompletně zrušili. Nedovedu si však představit, že bychom teď například odjížděli do Itálie. Myslím si, že to byl správný krok," řekl Vojáček.

Ještě před definitivním rozhodnutím FIA bylo zrušeno devět z dvanácti plánovaných závodů. "Už před měsícem jich bylo zrušeno asi sedm, takže bylo jasné, že to není žádný šampionát. Navíc tam zůstaly dva závody na konci sezony ve Slovinsku a v Chorvatsku, které také podle mého zruší," podotkl čtyřnásobný vítěz ankety Zlatý volant v kategorii závodů do vrchu. "Dalším problémem je odliv sponzorů závodníků i pořadatelů, z toho pohledu to teď bude pro všechny náročné," řekl.

Vojáček se sám v minulých týdnech a měsících zaměřil na vylepšování techniky. "Chystali jsme auto tak, aby bylo připravené na začátek sezony, ale jak postupně odpadaly jeden závod po druhém, tak jsme se dali do hlubší repase a kupovali jsme nové věci. Například jsme si nechali postavit nový motor. Snažili jsme se zkvalitnit techniku, co to šlo," řekl pilot vozu Subaru Impreza WRX.

Nyní bude čekat, zda jej bude moct vyzkoušet alespoň v českém mistrovství. Zatím byly zrušeny závody v Ústí nad Orlicí a v Prachaticích, další byly odloženy. "Asi se kvůli sponzorům představíme alespoň na nějakých amatérských závodech," plánuje Vojáček, který už má za sebou testování na mosteckém okruhu a pravidelně závodí i na motokárách. "Něco se děje," pousmál se.

Kontinentální šampion z let 2018 a 2019 mohl letos útočit na zlatý hattrick. O třetí titul se bude pokoušet za rok. "Na tom se nic nemění. Prostě si dáme rok dovolenou. Po osmnácti letech mám najednou o víkendech volné léto. Obhajoba titulu bude příští rok," řekl Vojáček odhodlaně.