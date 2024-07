Výpravy na OH nejvíce trápí doprava a fronty na jídlo, vesnice se zabydluje

Výpravy na olympijských hrách v Paříži nejvíce řeší zmatky v dopravě a fronty na jídlo v olympijské vesnici, řekl novinářům šéf české mise Martin Doktor. Samotná vesnice i sportoviště se mu líbí. Dům vyhrazený pro české olympioniky se po příjezdech dalších reprezentantů postupně zabydluje.

Doprava bývá tradičním tématem olympijských her. Podobně jako na jiných olympiádách i francouzští pořadatelé najali řidiče z různých koutů země, kteří se v metropoli nevyznají. "Tady je to víc intenzivní. Dojezdové časy jsou někdy příšerné, plavci s tím hodně bojují. Ti řidiči se dostávají do situací, které nedokážou zvládnout. Při našem příjezdu jsem já musel říkat řidiči, kudy má jet. Věřím, že se to ustálí," uvedl Doktor.

Jídelna v olympijské vesnici zatím není takovou perlou, jak se očekávalo. "Bohužel musím říct, že to nezvládají provozně, nedokážou usměrnit fronty, které v některých časech musejí být," poznamenal Doktor.

Obtížné bývá pro olympioniky dostat se k masu. "Není to tím, že by nebylo, ale organizací toho, jak dávají přístup do jednotlivých míst. Sportovci většinou začínají u masa a pak si berou něco k němu. Věřím, že to do dvou dnů vychytají," uvedl sportovní ředitel Českého olympijského výboru. Některé výpravy si stěžovaly i na kvalitu jídla, ale s tím čeští sportovci podle Doktora zásadní problém nemají.

Dvojnásobný olympijský šampion z Atlanty 1996 zdůraznil, že základ pro sportovce je připravený výborně. "Je tu úplně skvělá olympijská vesnice. I ta sportoviště jsou top, obzvláště některá z hlediska panoramatu a zázemí. To je to nejdůležitější."

V českém ubytování to začíná žít. "Jak je tu víc a víc lidí, je to pro nás příjemnější. Na každém, kdo sem přijede, je vidět, že se mu to líbí. Potkávají se na místech, která jsme k tomu vytvořili. Povídají si trenéři, sportovci z jiných sportů mezi sebou. To je na olympiádě to nejlepší. Samozřejmě někteří sportovci jsou uzavřenější a víc se soustředí sami na sebe," vyprávěl Doktor.

Po večerech se čeští olympionici věnují různým společenským hrám. "(Vodní slalomář) Lukáš Rohan sám sebe zvolil do role kulturního referenta. Organizuje, kdo si chce přijít zahrát hry. Máme jich hodně," poznamenal Doktor.

Na pátečním slavnostním zahájení by mělo být zhruba 35 českých sportovců z více než stočlenné výpravy. Někteří ještě v dějišti her nejsou, jiné brzy po ceremoniálu čeká soutěž, takže si dlouhé postávání a ponocování nemohou dovolit.

Na OH v Tokiu získali Češi rekordních jedenáct medailí. "Když se povede od osmi výš, tak je to super. Ale důležitější jsou ty jednotlivé příběhy, které za tím jsou, než sčítání, kolik je medailí dohromady," přemítal Doktor.

Těší se, až olympijské soutěže v sobotu vypuknou naplno. "Pak už všechno běží. I ty prvotní provozní trable jsou vyřešené a je to jednodušší. Hlavně se můžeme rozjet na ta sportoviště a to je to nejlepší," dodal.