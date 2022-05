Z veslaře Synka je sportovní ředitel svazu, voda ho už tolik neláká

Historicky nejlepší český veslař Ondřej Synek loni kvůli zdravotním problémům ukončil v 38 letech aktivní kariéru a plynule přešel do funkce sportovního ředitele svazu. V nové roli, v níž má až do olympijských her v Paříži 2024 na starosti reprezentaci, se nyní zabydluje.

Před květnovým ostrým startem sezony se těší na závody v čele se zářijovým mistrovstvím světa v Račicích. "Jsem pořád u vody, u sportu, mezi fajn lidma, takže dobrý," řekl Synek.

"Ruce mě nesvrbí, tělo řeklo dost, tak odpočívá a nějak se mu nechce nic dělat. Teď jsem byl dvakrát v posilovně, abych se aspoň trochu pohnul, ale na vodě zatím ne. Na kole nejezdím, leda tak s dětmi na výlet. Na závody nemám natrénováno, akorát bych tam trpěl," uvedl pětinásobný mistr světa a trojnásobný olympijský medailista na skifu.

Nová práce jej baví, přestože má svá úskalí. "Samozřejmě jsou občas těžké chvilky, když člověk musí říkat lidem špatné zprávy, ale to ke sportu patří. Každý se do reprezentace vejít nemůže, i když bych byl nejradši, kdyby se tam vešli úplně všichni a měli tu výkonnost, kterou bychom potřebovali," prohlásil.

Synek postupně zjišťuje, jak náročná je práce sportovního ředitele. "Třeba jen organizace cesty na závody Světového poháru, kolik je za tím práce a úsilí a papírů. Sportovec to má v tomhle o dost jednodušší. Jenom trénuje a závodí, o nic jiného se nestará," řekl Synek.

Stejně jako pro ostatní české veslaře bude i pro něj vrcholem sezony zářijové mistrovství světa, které se podruhé v historii a znovu po 29 letech uskuteční v Račicích. V tamní Labe Aréně se chystá také Synkovo loučení s fanoušky. Zatím je vše ve fázi příprav, detaily jsou tajné.

S očekáváním vyhlíží Synek i další závody. "Nejvíc se těším na mistrovství světa v Račicích, ale i do Mnichova na ME, kde jsem to měl vždycky rád, ale teď jsme tam už deset let nebyli. Těším se i na závody Světového poháru, vlastně na celou sezonu," prohlásil dosud poslední český medailista z MS.