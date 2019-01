Bezchybný Moravec byl ve sprintu v Oberhofu 13., vyhrál Loginov

Muži - sprint (10 km): 1. Loginov (Rus.) 25:50,9 (0), 2. J. T. Bö (Nor.) -25,2 (1), 3. Samuelsson (Švéd.) -36,8 (0), 4. Doll -38,8 (1), 5. Peiffer (oba Něm.) -39,3 (1), 6. J. Eberhard (Rak.) -44,5 (1), 7. M. Fourcade (Fr.) -47,2 (1), 8. T. Bö (Nor.) -1:04,6 (1), 9. Desthieux (Fr.) -1:05,5 (1), 10. Hofer (It.) -1:15,2 (1), ...13. Moravec -1:24,4 (0), 35. Krčmář -2:24,0 (2), 62. Krupčík -3:07,9 (2), 103. Štvrtecký (všichni ČR) -5:25,3 (8). Průběžné pořadí SP (po 9 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 482, 2. Loginov 372, 3. M. Fourcade 299, 4. Desthieux 298, 5. Eder (Rak.) 296, 6. Guigonnat (Fr.) 275, ...16. Krčmář 186, 18. Moravec 166.