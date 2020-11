Biatlonista Moravec se myšlenkami na konec nestresuje

Netradičně vlakem zamířil biatlonista Ondřej Moravec na start své poslední sezony. Trojnásobný olympijský medailista ze Soči 2014 se ale myšlenkami na konec kariéry nestresuje a na svůj devatenáctý ročník Světového poháru se těší. V přípravě se nemusel omezovat a střílel víc než jindy.

Na letošním mistrovství světa v Anterselvě Moravec prohlásil, že v roce 2022 už nepojede na olympijské hry do Pekingu. Prakticky to znamená, že nadcházející zima je poslední v jeho závodní kariéře. "Je to tak," potvrdil.

"Ale já to tak nevnímám. Neupínám se na konec, kdy to přijde. Chci se soustředit na to, co dělám, a nestresovat se výrazně tím, jestli budu končit. Prostě letos je to poslední rok, ale zatím jsem k tomu byl schopen přistoupit dobře. Nesvazuju se tím a nesoustředím se na to. Spíš to beru den po dni. Až konec přijde, tak přijde," konstatoval.

Držitel šesti cenných kovů z mistrovství světa odjel na pár dnů ze závěrečného soustředění z Idre domů za rodinou a ve středu míří do Finska. Z Lahti do Joensuu, odkud už je to kousek do Kontiolahti, kde sezona v sobotu začne, jede vlakem.

Zdravotně je v pořádku

"Už nebyly letenky, ale není to vlakem špatné. Je to příjemná cesta. Koukal jsem, že to jede asi 185 km/h. Je to pohodlné," uvedl. "Naposledy jsem jel na svěťák vlakem před deseti dvanácti lety s Bobkem," zapátral v paměti a připomněl Romana Dostála.

Před úvodními závody je v dobrém rozpoložení. "Těším se," řekl Moravec. Důvodem je fakt, že je zdravotně v pořádku. "Zaklepu to, byly jenom drobnosti, které nemá cenu zmiňovat," pochvaloval si. V přípravě absolvoval všechno potřebné. "Poslední dva měsíce to fungovalo velice dobře. Funguju a je to znát v tréninku."

Loni přitom vynechal v létě dva a půl měsíce, jelikož se mu vrátily trable s játry a do sezony šel v nejistotě, což tentokrát odpadá. "Mám to diametrálně odlišné, jsem o sto procent klidnější. Začátek bude výrazně jednodušší," věřil. Zdravotní omezení se mu ale může kdykoli vrátit. "Není to, že bych se toho zbavil do konce života," dodal.

Trénink i v osm večer

Do role kouče mužské reprezentace se vrátil Ondřej Rybář. A jednou z novinek v tréninku byla častější střelba. "Třeba jsme měli soustředění, na kterém jsme stříleli čtyřikrát denně, i v osm večer, což jsem asi nikdy nezažil. Účelem byla koncentrace, vydržet na všech jednotkách soustředěný na všechny rány," pronesl Moravec.

V 36 letech už je zkušeným střelcem a dalo by se říct, že možná ani takový dril nepotřebuje. "Žádný učený z nebe nespadl, ani já nejsem zdaleka dokonalý a určitě i já jsem viděl, že některé tréninky jsem zvládl a jiné ne tak, jak bych si přál. Pořád rezervy jsou a je na čem pracovat. Význam to určitě mělo," podotkl.

Sezona bude jako veškerý život ovlivněná koronavirem. "Testy a humbuk, který okolo toho je, se dotýká každého," řekl Moravec. Před každou cestou na soustředění i závody biatlonisté absolvují testování na covid-19 už doma. "Je to stres, když člověk čeká, jestli někam může odjet. Není to úplně příjemné, ale nic na tom nezměníme."

V Kontiolahti se uskuteční první dva díly SP. Dokonce už mají závodníci na dny a hodiny rozepsané testování. "Příjemné to určitě není, ale můžeme být rádi, že můžeme vůbec závodit. Přes léto si spousta sportů ani nehrábla," připomněl Moravec.

Dvojitá šance pro Vysočinu

Pozitivní může být, že by se měly začátkem března konat dva Světové poháry po sobě v Novém Městě na Moravě. Jeden díl Vysočina převzala od Pekingu.

"Do Číny jsem ani neměl v plánu letět, takže z mého pohledu to je dobře," řekl Moravec. Doufá, že na rozdíl od letošního roku už budou otevřené tribuny pro fanoušky. "Lidi by si zasloužili, aby se na závod podívali. Šance je dvojitá, ale těžko říct."