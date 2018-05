Biatlonista Soukup policistou. Psycho bylo psycho, řekl o testech

Z biatlonisty a dvojnásobného olympijského medailisty Jaroslava Soukupa bude policista. Už má za sebou psychologické i fyzické testy a v rámci Krajského ředitelství Libereckého kraje by měl učit své budoucí kolegy střílet a běhat.

"Bylo mi nahlášeno, že budu dělat něco ohledně běhu a střelby, což jsem dělal docela dlouho a občas jsem byl i šikovný," řekl dvojnásobný medailista z mistrovství světa Soukup o své budoucí práci u policie a doplnil: "Jsem na svoje první pořádný zaměstnání zvědavý a doufám, že předám své zkušenosti."

Pětatřicetiletý Soukup ukončil po uplynulé zimě kariéru. V současnosti prochází standardním náborem bezpečnostního sboru. Už má za sebou psychotesty a fyzické testy. "Psycho bylo fakt psycho. Od sedmi ráno do tří odpoledne jsem něco vyplňoval a ještě debatoval s psycholožkou. Měl jsem toho plnou hlavu," prozradil.

Bronzového medailistu ze sprintu na hrách v Soči 2014 ještě čekají zdravotní prohlídky. Pak už nastoupí do nového prostředí. "Hlavní je parta, co trefím za lidi okolo, a podle toho bude práce. Když je dobrá parta, tak se vše zvládá lépe."

Místa u policie si bude vážit. "Policii uznávám a myslím si, že by to mohlo být zajímavý. Jsem na to zvědavý, tak uvidíme," uvedl Soukup.