Biatlonový svátek začíná! Nabízí české medailisty či souboj titánů

Biatlonoví fanoušci v Česku si rozbalí dárky ještě před Štědrým dnem. Nové Město na Moravě jim od čtvrtka do neděle nabídne hned několik. Ve Vysočina Aréně se představí tuzemští medailisté z posledních olympijských her Michal Krčmář a Veronika Vítková, v mužském podání bude dál probíhat souboj mezi Francouzem Martinem Fourcadem a Norem Johannesem Bö. Do ženské kategorie se vrací Němka Laura Dahlmeierová.

Šest závodů ve čtyřech dnech. Rovnoměrně tři pro muž i ženy, takové menu nabízí nadcházející Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Fanouškům i sportovcům předvánoční termín nevadí, ba naopak si tím zkrátí čekání na nadcházející svátky. Příznivců dramatického sportu má dorazit do Vysočina Arény požehnaně. Očekávaná návštěva areálu by měla být přes sto tisíc a všichni si přijdou na své.

Domácí fanoušky budou nejvíce zajímat výkony olympijských medailistů z letošních her v korejském Pchjongčchangu - Michala Krčmáře a Veroniky Vítkové. Oba vybojovali cenné kovy ve sprintu. Českému reprezentantovi se v této disciplíně daří i letos, kdy mu v ní patří aktuálně dvanácté místo, zatímco čerstvě třicetiletá biatlonistka zatím zaostává za svými výkony z loňské sezony a přísluší ji až 36. pozice. Eva Puskarčíková je o devět příček před ní.Nejkratší distanc v podání mužů odstartuje celý čtyřdenní program v Novém Městě, ženy se představí až v pátek. O víkendu následují stíhací závody a závody s hromadným startem.

Nejen tuzemští příznivci biatlonu, ale zejména ti světoví budou s napětím sledovat nikdy nekončící boj o královský trůn mezi muži. O něj se v posledních letech perou pouze dva závodníci - Francouz Martin Fourcade a Nor Johannes Thingnes Bö. Ve slovinské Pokljuce měl navrch seveřan, minulý týden v rakouském Hochfilzenu zase obhájce celkového prvenství.

Velké lákadlo se najde i mezi ženami. Na trať se poprvé v sezoně vydá dvojnásobná olympijská vítězka z Německa Laura Dahlmeierová, která na Vysočině debutovala v rámci MS v roce 2013, před třemi lety poprvé vyhrála závod v rámci Světového poháru a nyní se v tomto areálu vrátí zpět mezi elitu. ""Nové Město je pro mě speciální a celkem významné místo. Takové místo premiér. Když na něj pomyslím, vybavují se mi krásné vzpomínky," uvedla 25letá Němka na sociálních sítích.

Zejména němečtí fandové si od návratu Dahlmeierové hodně slibují. Bez ní v sestavě zažívá totiž ženský reprezentační tým nejhorší vstup do sezony v historii. Ve dvou dílech Světového poháru nedosáhly Němky na umístění na stupních vítězů.