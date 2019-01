Bö vyhrál už desátý závod v sezoně, Krčmář byl třináctý

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö 23:53,9 (1 trest. okruh), 2. Bjöntegaard (oba Nor.) -17,5 (0), 3. Guigonnat -20,2 (1), 4. M. Fourcade (oba Fr.) -21,3 (1), 5. Eder (Rak.) -23,9 (1), 6. Desthieux -33,5 (2), 7. Fillon Maillet (oba Fr.) -33,7 (2), 8. Hofer (It.) -42,0 (1), 9. Peiffer (Něm.) -43,9 (2), 10. Windisch (It.) -45,5 (1), ...13. Krčmář -51,2 (1), 23. Krupčík -1:17,9 (1), 32. Moravec -1:30,9 (0), 79. Václavík (všichni ČR) -2:56,8 (4). Průběžné pořadí SP (po 13 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 722, 2. Loginov (Rus.) 491, 3. M. Fourcade 471, 4. Desthieux 438, 5. Eder 434, 6. T. Bö (Nor.) 408, ...14. Krčmář 253, 19. Moravec 235, 65. Krupčík 18.