Byl to očistec, oddechl si mladík v cíli. Čeká ho první stíhačka

Na třetí pokus a při svém třetím individuálním startu mezi elitou si Jakub Štvrtecký dokázal ve Světovém poháru vybojovat účast ve stíhacím závodu. V Novém Městě na Moravě zvládl bouřlivou atmosféru a s dvěma chybami na střelnici obsadil 48. místo.

Štvrtecký, naděje českého biatlonu, se poprvé objevil ve Světovém poháru v březnu v Oslu a sprint dojel osmdesátý. Před týdnem v Hochfilzenu se už jen o jedno místo nevešel do šedesátky pro stíhačku a na Vysočině to už den před dvacátými narozeninami dokázal.

"Tak to je supr, supr. To byl cíl. Jsem rád, že se předvedu i v sobotu před rodinou a všemi těmi lidmi. To je fakt skvělé. Za to jsem rád," radoval se Štvrtecký. "Kdyby mi to někdo řekl před rokem, spíš bych to bral jako vtip. Ale stalo se to."

V závodu stejně jako ve štafetě v Hochfilzenu zvládl čistě ležku, vstoje ale dvakrát chyboval. Navíc si vyhodil jednou náboj. "Mrzí mě ta první rána. Myslím, že nebyla tak daleko. Druhou ránu jsem si vyhodil, tam jsem se zasekl," řekl. Přičetl to nervozitě a zbrklosti. "To je jedno s druhým. Jak je velká zima, nemám možná takový cit v prstech. Těžko říct. Roli může hrát víc faktorů. To se prostě stane," krčil rameny.

Dosud byl v Novém Městě zvyklý jezdit v domácích závodech před prázdnými tribunami. Nyní mu aplaudovalo 22 tisíc lidí. "Bylo to těžké, ale užil jsem si to. Na střelnici jsem to dostal z hlavy. Docela to šlo," uvedl Štvrtecký.

V běhu dokonce patřil mezi 105 soupeři k lepším. Zaběhl 26. čas, jen o osm desetin pomalejší než jeho kolega Ondřej Moravec. "Na trati to bylo asi nejtěžší, protože se to hodně bořilo. Byl to trochu očistec," řekl Štvrtecký.

Startem ve Světovém poháru na Vysočině proměnil v realitu své představy. V minulosti byl v hledišti při mistrovství světa v roce 2013 a předloni zažil s fanoušky euforii po triumfu Gabriely Koukalové. "Na tribuně jsem doufal, že bych se mohl jednou objevit i dole na trati, ale nečekal jsem, že to bude takhle brzo," řekl.

V sobotu si navíc zajede další závod. Ve stíhačce se pokusí ještě vylepšit své maximum a třeba se vměstnat do bodované čtyřicítky. "Uvidíme, uvidíme. Jsou tam čtyři střelby, tak hlavně něco trefit a zase solidně zajet," přál si Štvrtecký.