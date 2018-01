Časový posun a děsivý mráz. Biatlonisté odletěli do Almaty

Biatlonisté vyrazili jako první z českých sportovců na olympijské hry. Výběr šéftrenéra Ondřeje Rybáře absolvuje finální přípravu v chladem sevřeném Almaty a odtud se po devíti dnech přesune do Pchjongčchangu.

"Pro nás to je odlet na přípravu. Až přiletíme do Soulu, tak jsme na olympiádě," řekl Rybář na Letišti Václava Havla, kde se sešla devítka reprezentantů v čele s Veronikou Vítkovou a Ondřejem Moravcem. Nechyběli ani Jaroslav Soukup, Michalové Krčmář a Šlesingr nebo nejmladší členka výpravy, jednadvacetiletá Markéta Davidová.

Hlavním důvodem cesty biatlonistů do Almaty je postupně si zvyknout na časový posun. "Teď to je pět hodin do Almaty a pak tři hodiny do Koreje," řekl Rybář, který si loni kazašské středisko prohlédl při zimní univerziádě. "Tím, že jsme se tam seznámili, tak je jednodušší komunikace a příprava tratí a střelnice," řekl Rybář.

Na letišti vyšli biatlonistům maximálně vstříc a vyčlenili pro ně dvě přepážky, aby mohli lyže, zbraně nebo třeba i masérský stůl v klidu odbavit. Nad přepážkami dokonce svítil znak biatlonového svazu a pod dohledem Rybáře vše šlapalo jako hodinky. Za hodinu a čtvrt bagáž zmizela. "Těch věcí je opravdu moc. Zbraně, munice, která musí jít na další kontrolu, takže to stihneme akorát," uvedl Rybář.

Závodníci se sjížděli po třech dnech volna. První český olympijský medailista Soukup si na letišti plácl se Šlesingrem, kterého doprovází do Almaty rodina. Uvažoval o tom i Moravec, ale nakonec si dceru, kterou viděl po měsíci, užil doma. "Stavěli jsme sněhuláka, bobovali a užil jsem si to intenzivněji než jindy. Většinou býval tatínek tak půl dne, teď skoro tři dny v kuse. To byla sranda," užíval si Moravec.

Tratě a střelnice mají být v Almaty připravené. Českou výpravu jen trochu děsí předpověď mrazivého počasí. "Teď je tam minus třiadvacet, ale spoléháme na to, že tam bude takový ten suchý mráz, což není tak hrozné," doufal Rybář.

"Nevím, jestli se mám těšit, protože takový mráz není na trénink úplně ideální. Budeme doufat, že předpověď lže," řekla Vítková. "Minus třicet je hodně. Přál bych si, aby nám to nenabouralo trénink, protože by to byla velká škoda. Na druhou stranu v Pchjongčchangu může být taky minus dvacet, takže když přijedeme a budeme na to trošku připravený, i to třeba může být dobře," doplnil Moravec.

Trojnásobný medailista ze Soči Moravec se snažil o kazašském středisku a přesném místě ubytování něco zjistit. Musel navíc místo svého pobytu nahlásit i kvůli dopingové kontrole. "To místo vůbec neexistuje, není možné najít adresu. Do formuláře jsem udával i přibližné GPS souřadnice. To mě pobavilo," řekl Moravec.

Cílem soustředění je hlavně postupné zvykání na časový posun a doladění formy. "Doufám, že i tu přípravu dokážeme kvalitně odtrénovat a nebudeme se jen prát s posunem," uvedl Rybář. Moravec plánoval zaměřit se na střeleckou položku vleže, s kterou v sezoně bojoval. "Mám problém s polohou. Na to, kolik mi je, tak si k tomu neumím pořádně lehnout. Při závodech to je katastrofický, takže tohle určitě bude úkol. Ale psychika dělá devadesát procent a uvidíme v závodu," řekl.

Biatlonisté si balili nadvakrát. Tašky s olympijskou kolekcí nechávali v Jablonci, odkud jim je přivezou do dějiště her. Do Almaty si brali pouze věci na trénink. "Díky balení je v hlavě, že se to blíží, a musím si to připustit. Ten závod přijde, a kdybych si to pořád nepřipouštěl, pak mě to samotného překvapí," řekl Krčmář.

Soukup měl před cestou v ruce svůj bronz ze Soči. I Moravec si všiml kovů, které má netradičně ve skříni. "Jsou strašně omlácené, ten materiál je nekvalitní a nic to nevydrží. To je fakt," pronesl Moravec, který tu a tam shlédl i úspěšné závody. "Je to spíš náhoda, ale jsou to hezké vzpomínky, které příjemně naladí."