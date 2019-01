České biatlonistky úspěch nezopakovaly, ve štafetě slaví Francie

České biatlonistky skončily ve štafetě Světového poháru v Ruhpoldingu deváté a nenavázaly na třetí místo z minulého závodu v Oberhofu. V pozměněné sestavě, v níž trenéři místo Lucie Charvátové nasadili Jessiku Jislovou, Češky ztratily více než dvě minuty na vítězné Francouzky.

Ke změně v nominaci trenéři sáhli, aby otestovali různé varianty před mistrovstvím světa. Štafetu tentokrát rozběhla finišmanka z Oberhofu Eva Puskarčíková, která po jednom dobíjení předala Jislové jako čtvrtá. Na Jislové se ale podobně jako v pátečním sprintu podepsaly dvě nemoci, po kterých se do SP vrací. Na stojce dvakrát dobíjela a strávila na střelnici spoustu času, navíc výrazně za soupeřkami zaostávala na trati.

"Věděli jsme, že není běžecky úplně top, ale ta běžecká ztráta byla úplně rapidní," komentoval její výkon asistent trenéra Jiří Holubec pro Českou televizi.

Jislová předala jako čtrnáctá s bezmála dvouminutovým mankem na čelo. Hrdinku štafety v Oberhofu Markétu Davidovou přibrzdila tři dobíjení vleže. Při druhé položce byla bezchybná a v závěrečném kole se posunula ze 16. místa po střelbě až na devátou pozici. "Já jsem se hlavně snažila zachránit to, co jsem pokazila v té ležce. Takže tam nebylo na výběr, musela jsem dopředu. Dneska jsem to moc nepodržela," řekla.

Finišmanka Veronika Vítková mohla po čisté ležce útočit i na sedmou příčku, ale na stojce jednou dobíjela a na soupeřky pár sekund ztratila. Na trati už manko smazat nedokázala a dojela devátá.

Francouzské biatlonistky potřebovaly na osmi položkách jen čtyři náhradní náboje a zvítězily o 11,5 sekundy před Norskem. Třetí skončily Němky.

V neděli jsou v Ruhpoldingu na programu závody s hromadným startem, kterých se z českých reprezentantů zúčastní jen Michal Krčmář a Ondřej Moravec.