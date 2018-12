Češky ve stíhačce propadly. Bö a Mäkäräinenová slaví double

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 30:20,4 (3), 2. Fillon Maillet (Fr.) -0,1 (0), 3. Loginov (Rus.) -1,9 (1), 4. Eder -16,1 (0), 5. Eberhard (oba Rak.) -25,0 (1), 6. T. Bö -28,6 (1), 7. L'Abee-Lund (oba Nor.) -32,9 (1), 8. Hofer (It.) -41,3 (2), 9. Weger (Švýc.) -41,7 (2), 10. Guigonnat (Fr.) -53,0 (3), ...17. Krčmář -1:34,2 (1), 23. Moravec -2:00,0 (0), 50. Krupčík (všichni ČR) -4:26,5 (3). Průběžné pořadí SP (po 3 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 156, 2. Eder 123, 3. Guigonnat 119, 4. Loginov 108, 5. Fillon Maillet 93, 6. T. Bö 87, ...9. Krčmář 81, 25. Moravec Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Mäkäräinenová (Fin.) 29:16,9 (0), 2. Wiererová (It.) -41,3 (0), 3. P. Fialková (SR) -59,2 (0), 4. Vittozziová (It.) -1:01,5 (0), 5. Roeiselandová (Nor.) -1:22,1 (1), 6. Eganová (USA) -1:22,4 (1), 7. Krjuková (Běl.) -1:26,6 (0), 8. Starychová (Rus.) -1:35,6 (0), 9. Preussová (Něm.) -1:43,7 (1), 10. Pavlovová (Rus.) -1:48,4 (0), ...35. Puskarčíková -3:25,8 (3), 40. Vítková -3:38,9 (1), 49. Davidová -5:01,8 (5), 55. Jislová (všechny ČR) -5:52,5 (4). Průběžné pořadí SP (po 3 z 26 závodů): 1. Wiererová 144, 2. Mäkäräinenová 131, 3. P. Fialková 129, 4. Vittozziová 121, 5. Hojniszová (Pol.) 104, 6. Džymová (Ukr.) 98, ...18. Davidová 57, 29. Puskarčíková 40, 48. Jislová 10, 54. Vítková 4.