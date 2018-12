Češky ve stíhačce propadly, ve větrné loterii vyhrála Norka

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Röiselandová (Nor.) 29:53,5 (2), 2. Wiererová (It.) -0,2 (1), 3. Öbergová (Švéd.) -4,7 (1), 4. Vittozziová (It.) -53,9 (1), 5. Dahlmeierová -54,2 (2), 6. Hinzová (obě Něm.) -55,8 (0), 7. Valj Semerenková (Ukr.) -1:03,3 (1), 8. Chevalierová (Fr.) -1:13,5 (2), 9. Kuzminová (SR) -1:32,5 (6), 10. Häckiová (Švýc.) -1:36,5 (5), ...34. Charvátová -3:13,0 (5), 50. Puskarčíková -5:15,5 (5), Vítková (všechny ČR) nedokončila. Průběžné pořadí SP (po 7 z 26 závodů): 1. Wiererová 338, 2. P. Fialková (SR) 291, 3. Vittozziová 268, 4. Mäkäräinenová (Fin.) 250, 5. Hojniszová (Pol.) 213, 6. Röiselandová 209, ...38. Vítková 69, 41. Davidová 57, 46. Puskarčíková 52, 59. Charvátová 19, 66. Jislová (ČR) 10.