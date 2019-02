Češky zajely skvělou stíhačku, v mužích vládl Fillon Maillet

Ženy (10 km): 1. Herrmannová 28:03,4 (2), 2. Hildebrandová (obě Něm.) -4,2 (1), 3. Mäkäräinenová (Fin.) -16,5 (3), 4. Röiselandová (Nor.) -27,0 (4), 5. Kuzminová (SR) -27,0 (4), 6. Vittozziová (It.) -55,6 (2), 7. Hojniszová -59,9 (3), 8. Žuková (obě Pol.) -1:16,0 (2), 9. Vítková (ČR) -1:19,5 (0), 10. Aymonierová (Fr.) -1:27,9 (3), ...12. Davidová -1:29,4 (0), 22. Puskarčíková (obě ČR) -2:27,9 (2). Průběžné pořadí SP (po 18 z 26 závodů): 1. Vittozziová 713, 2. Wiererová (It.) 706, 3. Röiselandová 640, 4. Kuzminová 620, 5. Mäkäräinenová 545, 6. P. Fialková (SR) 526, ...20. Davidová 312, 40. Puskarčíková 138, 43. Vítková 123, 71. Charvátová 31, 86. Jislová (obě ČR) 10. Muži (12,5 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 30:55,8 (0), 2. Christiansen (Nor.) -25,9 (1), 3. Desthieux (Fr.) -47,3 (3), 4. J. T. Bö (Nor.) -1:37,7 (5), 5. Lesser (Něm.) -1:55,1 (4), 6. Weger (Švýc.) -2:11,4 (3), 7. Loginov (Rus.) -2:16,5 (3), 8. C. Gow (Kan.) -2:21,2 (0), 9. Doll (Něm.) -2:22,7 (5), 10. Doherty (USA) -2:22,8 (3), ...35. Krčmář (ČR) -4:47,2 (8). Průběžné pořadí SP (po 18 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 979, 2. Loginov 645, 3. Desthieux 636, 4. Fillon Maillet 596, 5. Eder (Rak.) 569, 6. M. Fourcade (Fr.) 554, ...17. Krčmář 319, 24. Moravec 247, 48. Krupčík 70, 72. Šlesingr (všichni ČR) 22.