Čeští biatlonisté vynechají závody v Rusku. Kvůli dopingu

Čeští biatlonisté se nezúčastní březnového finále Světového poháru, které Mezinárodní biatlonová federace IBU navzdory dopingovému skandálu v Rusku ponechala v Ťumeni. Po skončení olympiády v Pchjongčchangu to uvedli šéf svazu Jiří Hamza a šéftrenér Ondřej Rybář.

"I za cenu nějakých obětí jsme se nějak vyhranili, a kdybychom teď z toho názoru odešli, tak by to nebylo ono," řekl Hamza novinářům. "Pokud jste o něčem přesvědčeni, že to není správné, tak ten postoj by si člověk měl zachovat," dodal Rybář.

Češi nesouhlasí s tím, že vedení federace IBU během her potvrdilo, že se finále seriálu, které je na pořadu od 22. do 25. března, v Ťumeni uskuteční. A to přesto, že Rusko má za sebou rozsáhlý dopingový skandál ze Soči a nefunkční antidopingovou organizaci, která nedostala od agentury WADA zelenou provádět testy.

Podle Hamzy nepojedou do Ťumeně ani Kanaďané a Američané. "Drží se koalice ze začátku. Francouzi pojedou, protože Martinovi Fourcadovi jde o vítězství v SP. To je rozhodnutí každého. My si chceme zachovat vlastní tvář," řekl Hamza. Češi v čele s Hamzou a Michalem Šlesingerem hlasitě vystupují v boji proti užívání zakázaných látek a tlačí na biatlonovou federaci IBU, aby byla v tomto směru důslednější.

Doufám, že vystoupí více sportovců, řekl Hamza

Už během her kritizoval IBU za zachování finále v Ťumeni Švéd Sebastian Samuelsson, stříbrný olympijský medailista ze stíhačky a zlatý ze štafety mužů. "Doufám, že víc sportovců vystoupí a řekne, že bychom tam neměli jet," řekl agentuře Reuters s tím, že švédský svaz podle něj zvažuje bojkot těchto závodů.

Neúčastí ve finále sezony si můžou Češi pohoršit v hodnocení národů, na základě kterého získávají počty startujících ve Světovém poháru. "Můžeme přijít o kvótu, ale kdyby všichni zavírali oči, nikdy nic nezměníte. Nechceme, aby naše práce vyšla vniveč, protože na nás hodí stín dopingové aféry v jiném národu, který za to není ani potrestaný. A myslím, že by k tomu tak měli přistoupit všichni, protože to špiní náš sport a ve finále to odnesou lidi, kteří to dělají poctivě," myslí si Rybář.

V závěru Světového poháru se tak biatlonisté, například stříbrný medailista z Pchjongčchangu Michal Krčmář a bronzová Veronika Vítková, představí začátkem března na závodech v Kontiolahti a poté ještě v Oslu.

V Ťumeni se mělo v roce 2021 uskutečnit biatlonové mistrovství světa. Mezinárodní federace IBU však i pod tlakem závodníků před loňským světovým šampionátem rozhodla, že volbu pořadatele z roku 2016 prohlásí za neplatnou a hostitel se bude vybírat znovu.