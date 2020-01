Davidová dojela v masáku desátá, v mužích vládl Fillon Maillet

Muži (15 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 36:21,5 (1 trest. okruh), 2. Doll (Něm.) -10,0 (1), 3. J.T. Bö -10,3 (2), 4. Christiansen (oba Nor.) -10,6 (1), 5. M. Fourcade (Fr.) -10,8 (1), 6. Bjöntegaard -21,4 (2), 7. Dale (oba Nor.) -39,8 (2), 8. Eder (Rak.) -42,8 (0), 9. T. Bö (Nor.) -43,5 (2), 10. Hofer (It.) -1:05,4 (2), ...15. Krčmář (ČR) -1:25,2 (1). Průběžné pořadí SP (po 13 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 601, 2. Fillon Maillet 532, 3. J.T. Bö 482, 4. Desthieux (Fr.) 479, 5. T. Bö 461, 6. Loginov (Rus.) 436, ...22. Krčmář 194, 27. Moravec 142, 45. Štvrtecký 58, 68. Václavík 19, 72. Šlesingr 12, 75. Krupčík (všichni ČR) 7. Ženy (12,5 km): 1. H. Öbergová (Švéd.) 34:14,4 (1), 2. Vittozziová (It.) -6,5 (0), 3. Bescondová (Fr.) -27,6 (0), 4. Hojniszová (Pol.) -37,5 (1), 5. Braisazová (Fr.) -44,1 (3), 6. Röiselandová (Nor.) -48,4 (3), 7. Hauserová (Rak.) -59,9 (1), 8. Tandrevoldová (Nor.) -1:09,0 (2), 9. Wiererová (It.) -1:09,6 (3), 10. Davidová -1:22,5 (2), ...27. Kristejn Puskarčíková -3:51,7 (5), 28. Charvátová (všechny ČR) -3:57,2 (5). Průběžné pořadí SP (po 13 z 24 závodů): 1. Eckhoffová (Nor.) 524, 2. Wiererová 509, 3. H. Öbergová 456, 4. Herrmannová (Něm.) 419, 5. Simonová (Fr.) 385, 6. Tandrevoldová 384, ...16. Davidová 260, 29. Charvátová 161, 31. Kristejn Puskarčíková 144, 60. Jislová (ČR) 40.