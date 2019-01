Davidová slaví zlato ze sprintu. Famóznímu úspěchu stále nevěří

Biatlonistka Markéta Davidová vyhrála závod Světového poháru ve sprintu na 7,5 km v Anterselvě a slaví premiérový triumf v seriálu. Díky bezchybné střelbě porazila o necelé dvě sekundy druhou Finku Kaisu Mäkäräinenovou, třetí byla o další dvě sekundy zpět Norka Marte Olsbuová Röiselandová.

Davidová vyběhla na trať s číslem pět a při obou střelbách si pohlídala všechny rány. V posledním okruhu jí docházely síly, přesto měla v cíli jasně nejrychlejší čas. Po druhé střelbě se před ní dostala Němka Laura Dahlmeierová, která na trať vyrazila jako poslední. V dramatickém závěru ale sedminásobná mistryně světa vedení neudržela a nakonec dojela až čtvrtá.

"To je nádherné. Pořád nevím, jestli je to pravda. To zjistím, až se ráno probudím," smála se česká vycházející hvězda na tiskové konferenci. "Jsem opravdu nadšená ze střelby, i když pomalejší, ale to jsem vždycky. Bylo to opravdu dlouhé čekání. Moje poslední kolo nebylo nejrychlejší a myslela jsem si, že mě Laura porazí," doplnila Davidová.

"Věděli jsme, že jí to tady bude vyhovovat, že by mohla zajet skvělý výsledek. Ale tohle jsme nečekali. Předvedla skvělý běžecký výkon," řekl asistent trenéra žen Jiří Holubec v České televizi. "Na trati jsem jela, co to šlo, ale nebyl to můj nejlepší běžecký závod. V závěru mi došly síly. Skoro jsem neviděla a jsem ráda, že jsem dojela," řekla Davidová, která měla sedmý běžecký čas.

Nejlepším výsledkem dvaadvacetileté Davidové bylo až dosud třetí místo z prosincového vytrvalostního závodu v Pokljuce. Dnešním triumfem napodobila české vítězky SP Jiřinu Pelcovou-Adamičkovou, Kateřinu Holubcovou, Gabrielu Koukalovou a Veroniku Vítkovou.

Naposledy slavila vítězství předloni v únoru Koukalová, která ovládla sprint na mistrovství světa v Hochfilzenu a připsala si 17. prvenství v závodě SP. Pro český a československý biatlon to bylo jubilejní 40. vítězství. Davidová rozšířila počet českých reprezentantů, kteří dokázali vyhrát individuální závod SP, na deset.

V této sezoně dosáhla z českých biatlonistů v individuálních závodech na stupně vítězů pouze Davidová.

Zbývajícím čtyřem Češkám se dnes v italském zimním středisku příliš nedařilo. Veronika Vítková, Lucie Charvátová a Eva Puskarčíková skončily v páté desítce, šanci na vylepšení výsledku budou mít v sobotní stíhačce. Do ní se nedostala Jessica Jislová, jež obsadila až 89. místo.