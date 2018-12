Davidová stihla před závody v Novém Městě dvě zkoušky

Rychlou a úspěšnou návštěvu školy stihla před Světovým pohárem v Novém Městě na Moravě biatlonistka Markéta Davidová. Na České zemědělské univerzitě složila dvě zkoušky a získala zápočty.

Po závodech v rakouském Hochfilzenu spěchala jednadvacetiletá Davidová do Prahy a v pondělí vyměnila kombinézu za civilní oblečení. Místo koncentrace na přesnou mušku žhavila mozkové závity. "Všechno jsem udělala v pohodě. Bylo to z předmětů ucelená rehabilitace a speciální pedagogika," řekla už zase v biatlonovém.

S profesory neprobírala své výkony v biatlonu, především premiérové umístění na stupních vítězů ve Světovém poháru v Pokljuce, kde byla třetí ve vytrvalostním závodě. Výhodu u zkoušek neměla žádnou. "Vůbec. Zrovna tady ty dvě paní profesorky nevěděly. Ale i tak jsem to zvládla," smála se studentka oboru Rehabilitace a asistenční práce se zvířaty.

Za zmíněný bronz z vytrvalostního závodu má od kamarádky a bývalé biatlonistky Kristýny Černé slíbený dort. A ne ledajaký - s jejím oblíbeným jednorožcem. "Už je v jednání. Týna se zbláznila a řekla, že mi ho pořídí. A když to slíbila, tak by měl být. Je v procesu, ale bude až po Novém roce," těšila se Davidová na sladké.

Vzhledem ke startům ve Světovém poháru Davidová minulý týden nestihla finále parkurového seriálu Global Champions League. Sama od jedenácti let chodí na koně a měla do pražské O2 areny lístky. "Ale nemohla jsem, protože jsem byla pryč, to mě trochu mrzelo. Ale sledovala jsem to na internetu, to bylo dobrý."

Místo fandění bude v Novém Městě na Moravě sama za hvězdu. Její jméno mohou fanoušci už v pátek vyvolávat. "Bude to mazec," tuší Davidová.

Na Vysočině si předloni odbyla premiéru mezi elitou. "Byl to můj první start ve Světovém poháru vůbec, takže jsem to asi prožívala nejvíc. Byl to pro mě hrozný zážitek," vzpomínala. "Ale nevím, jestli úplně dobrý. Nebyla z toho stíhačka," komentovala tehdejší 69. místo ve sprintu. Nyní věří v lepší výsledek.