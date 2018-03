Dítě? Koukalová by se vrátit mohla, ale problém je dál zdraví

Jako by se na ni už trochu zapomínalo. Biatlonistka Gabriela Koukalová kvůli nekončícím zdravotním problémům vynechala celou sezonu a jen na dálku sledovala, jak Michal Krčmář s Veronikou Vítkovou slavili v korejském Pchjongčchangu olympijské medaile. I ona tam přitom měla patřit k výrazným favoritkám, vždyť zlato z her pod pěti kruhy je to poslední, co jí ještě v bohaté sbírce úspěchů chybí. Jenže bolavá lýtka byla proti. Reprezentační šéftrenér Ondřej Rybář a první muž svazu Jiří Hamza teď pro Deník Sport odhalili, jak to s nejúspěšnější biatlonistkou české historie aktuálně vypadá.



Fanoušci pohledné závodnice se ale zrovna dobrých novinek nedočkali. Na výraznější posun k lepšímu to totiž zatím nevypadá. "Jestli bude závodit v příští sezoně, v této fázi nikdo neví. Ty její potíže trvají a příčiny se stále hledají." sdělil Hamza nepříliš optimistickou zprávu. Podle něj platí dohoda, že Koukalová bude mít do května volno, a pak se uvidí, jestli bude schopná začít se připravovat na nový ročník Světového poháru.



Kdyby se šestinásobná medailistka z mistrovství světa dokázala dostat zpět do formy, pro celou reprezentaci by to bylo ohromnou vzpruhou. I přes dvě olympijské medaile totiž letos bylo na výsledcích znát, že ta největší osobnost schází. Na stupně vítězů se Rybářovi svěřenci dokázali dostat "jen" šestkrát, což je proti minulé sezoně (21) výrazný sešup. "Pokud přijde s tím, že je připravená trénovat, tak je to hned varianta a hledejme ji. Český biatlon jí dveře určitě nezavře, nemá důvod," podotkl Rybář směrem ke Koukalové.



Sama biatlonistka se ale před veřejností uzavřela, jen příležitostně pozdraví své příznivce třeba fotografií na Facebooku. O zdravotním stavu však mlčí. I proto sílí spekulace, že by si kariéru mohla přerušit na ještě delší dobu narozením potomka. "Pokud se rozhodne mít dítě, je to její věc. Je dospělý člověk, může si organizovat život, jak chce. Když bude chtít mít rodinu, tak jí určitě přeji hodně štěstí, lásky a ať vše klape. Navíc se může vrátit i po dítěti, natolik stará není," uvedl Rybář o závodnici, které v listopadu bylo osmadvacet let.



V tomhle případě by se Koukalová navíc mohla inspirovat Slovenkou Kuzminovou nebo Běloruskou Domračevovou, které se k závodění po mateřské pauze také dokázaly vrátit. A velmi úspěšně. "U těchto osobností je to spíš o chuti než o umění. Gábina je stejně jako ony závoďák, jiná kategorie," zmínil Hamza, že v případném comebacku po porodu nevidí problém.



Aktuálně je však nejisté i to, jestli Koukalová vůbec někdy ještě bude schopná závodit. V průběhu března měla začít docházet na léčbu k uznávanému profesoru Kolářovi, což Hamza potvrdil. S majitelkou dvou stříbrných medailí z olympijských her v Soči průběžně udržuje kontakt, ale podle něj nemá smysl v současné době řešit, co bude za dva nebo tři měsíce.



Budoucnost české biatlonové královny tak stále zůstává zahalena hustou mlhou. Vyšší motivaci pro návrat na scénu by jí mohl dát prosincový Světový pohár v Novém Městě na Moravě, kde by se jistě dočkala ohromné podpory fanoušků. "Ale důležité je, aby se zdravotně dala do pořádku, pak se uvidí, co bude dál," zopakoval Hamza naprosto základní předpoklad. Koukalová je tak místo v tréninku stále aktivní pouze na sociálních sítích. Jestli se to ještě někdy otočí, nikdo neví.

Taky jste se minulý týden nechali navnadit jarními teplotami? 🙈😄 Snad už je to poslední záchvěv zimy, brzy budeme moct... Zveřejnil(a) Gabriela Koukalova dne 17. březen 2018