Dramatickou štafetu ovládli Francouzi, Češi střelecky propadli.

SLEDOVALI JSME ONLINE. Biatlonisté Michal Šlesingr, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký a Michal Krčmář obsadili ve štafetě na mistrovství světa až 13. místo a zaznamenali nejhorší český výsledek na MS od roku 2001, kdy byli jejich předchůdci v Pokljuce čtrnáctí. Právě od tohoto šampionátu čekali na světové zlato Francouzi, kteří se v Anterselvě po 19 letech dočkali díky sestavě Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux a Quentin Fillon Maillet.

Svůj poslední závod na mistrovství světa zvládl solidně Šlesingr, jenž jen jednou dobíjel a předal jako devátý s minimálním odstupem na páté místo. Sedmatřicetiletý biatlonista, který po sezoně ukončí kariéru, si spravil chuť po nepovedeném vytrvalostním závodě. "Myslím, že jsem odvedl, na co jsem zrovna měl. Bohužel na té trati už mladým klukům nestačím a bylo to znát. To třetí kolo už byla úplně krev a málem jsem tam umřel. Na střelbě jsem to podržel, takže jsem s tím svým úsekem spokojený," řekl České televizi.

Český tým poslala dozadu Moravcova nepovedená položka vestoje, při které trefil jen dvě z prvních pěti ran a s vypětím všech sil odvrátil hrozbu trestného kola. "Měl jsem toho docela dost, je strašné teplo. Měl jsem sucho v puse, že jsem skoro nemohl dejchat. Se silama jsem na tom nebyl dobře a celkem se to odrazilo. Pak už to byl boj," líčil.

Pak se nedařilo ani Štvrteckému a Krčmářovi. Češi museli celkem čtrnáctkrát dobíjet a na vítězné Francouze ztratili takřka čtyři minuty. Po loňském čtvrtém místě a deseti umístěních v TOP 10 za sebou tentokrát na mistrovství světa neuspěli.

Souboj o zlato se odehrával mezi Francií a Německem. Rozhodla poslední střelba, ve které Fillon Maillet předčil Benedikta Dolla. Němec musel na trestný okruh a v posledním kole se před něj dostal ještě Nor Johannes Thingnes Bö.

Ten dotáhl do stříbrného konce norskou stíhací jízdu, která začala po trestném kole Vetleho Sjaastada Christiansena na druhé položce prvního úseku. Do čtvrtého úseku J. T. Bö vyjížděl s více než minutovým mankem na vedoucí Němce.

Čtvrtá skončila ruská štafeta s finišmanem Alexandrem Loginovem. Mistr světa ve sprintu nastoupil poté, co ráno prohledala italská policie kvůli podezření z dopingu jeho hotelový pokoj. Policejní mluvčí informovala, že z porušení pravidel jsou podezřelí jeden závodník a jeho trenér. Podle ruské tiskové agentury Interfax je dotčeným závodníkem právě Loginov.