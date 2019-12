Fantastická stíhačka Puskarčíkové, vládla bezchybná Eckhoffová

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 29:14,6 min. (0 trest. okruhů), 2. Öbergová (Švéd.) -25,8 (2), 3. Tandrevoldová (Nor.) -39,7 (1), 4. Braisazová (Fr.) -47,9 (2), 5. Fialková (SR) -1:02,9 (2), 6. Bescondová (Fr.) -1:07,8 (1), 7. Mäkäräinenová (Fin.) -1:14,0 (2), 8. Kristejn Puskarčíková (ČR) -1:16,0 (1), 9. Wiererová (It.) -1:20,9 (5), 10. Aymonierová (Fr.) -1:21,7 (1), ...24. Davidová -2:11,6 (3), 30. Charvátová -2:30,1 (6), 31. Jislová (všechny ČR) -2:33,5 (2). Průběžné pořadí SP (po 4 z 24 závodů): 1. Wiererová 188, 2. Tandrevoldová 161, 3. Öbergová 155, 4. Olsbuová Röiselandová (Nor.) 136, 5. Simonová (Fr.) 123, 6. Braisazová 119, ...11. Davidová 101, 15. Kristejn Puskarčíková 83, 27. Charvátová 60, 38. Jislová 34. 14:00 štafeta 4x7,5 km muži.