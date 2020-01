Fourcade ve sprintu využil absenci soka, Čechům se nedařilo.

Muži - sprint (10 km): 1. M. Fourcade 22:41,5 min. (0 trest. okruhů), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -3,1 (0), 3. Doll (Něm.) -12,0 (0), 4. Christiansen (Nor.) -22,2 (1), 5. Desthieux -23,5 (1), 5. Claude (oba Fr.) -23,5 (1), 7. Nawrath (Něm.) -24,6 (0), 8. Pryma (Ukr.) -27,3 (0), 9. Kühn (Něm.) -32,0 (1), 10. Pidručnyj (Ukr.) -34,8 (0), ...30. Moravec (ČR) -1:19,7 (1), 31. Štvrtecký -1:22,1 (1), 38. Krčmář -1:33,2 (2), 76. Šlesingr -2:20,5 (2), 97. Krupčík (všichni ČR) -3:01,7 (2). Průběžné pořadí SP (po 10 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 447, 2. Desthieux 392, 3. Fillon Maillet 382, 4. J. T. Bö (Nor.) 374, 5. Loginov (Rus.) 359, 6. T. Bö (Nor.) 355, ...22. Krčmář 148, 28. Moravec 103, 42. Štvrtecký 58, 61. Václavík (ČR) 19, 68. Šlesingr 12, 72. Krupčík 7.