Fourcade zakončil kariéru stylově. Slaví Wiererová a Bö

Závěrečné závody SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko) - stíhací závody: Muži (12,5 km): 1. M. Fourcade 31:25,4 (3), 2. Fillon Maillet -2,9 (2), 3. Jacquelin (všichni Fr.) -4,5 (4), 4. J.T. Bö (Nor.) -8,3 (4), 5. Peiffer (Něm.) -14,1 (2), 6. Bjöntegard (Nor.) -15,6 (0), 7. Loginov (Rus.) -24,0 (2), 8. Ponsiluoma (Švéd.) -29,8 (2), 9. Christiansen (Nor.) -36,5 (3), 10. Hofer (It.) -42,0 (3), ...29. Moravec -2:33,2 (2), 30. Václavík -2:51,7 (4), 36. Krčmář (všichni ČR) -3:22,8 (6). Konečné pořadí SP (po 21 závodech): 1. J.T. Bö 913, 2. M. Fourcade 911, 3. Fillon Maillet 843, 4. T. Bö 740, 5. Jacquelin 726, 6. Desthieux (Fr.) 672, ...21. Krčmář 308, 26. Moravec 258, 54. Štvrtecký 68, 70. Václavík 30, 84. Šlesingr 12, 87. Krupčík (všichni ČR) 7. Konečné pořadí stíhacích závodů (po 5 závodech): 1. Jacquelin 232, 2. M. Fourcade 230, 3. Fillon Maillet 230, 4. J.T. Bö 217, 5. Loginov 197, 6. T. Bö 178, ...21. Krčmář 78, 29. Moravec 54, 60. Václavík 11. Ženy (10 km): 1. Simonová (Fr.) 30:43,5 (2), 2. Gasparinová (Švýc.) -17,3 (4), 3. Vittozziová (It.) -20,9 (4), 4. Mäkäräinenová (Fin.) -28,2 (4), 5. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -39,8 (2), 6. Brorssonová -42,8 (1), 7. Skottheimová (obě Švéd.) -44,4 (1), 8. Davidová (ČR) -50,8 (5), 9. Preussová (Něm.) -56,7 (5), 10. Eckhoffová (Nor.) -57,2 (6), ...28. Charvátová -2:04,9 (6), 33. Jislová -2:32,0 (3), 50. Kristejn Puskarčíková (všechny ČR) -4:47,9 (6). Konečné pořadí SP (po 21 závodech): 1. Wiererová (It.) 793, 2. Eckhoffová 786, 3. Herrmannová (Něm.) -745, 4. Öbergová (Švéd.) 741, 5. Röiselandová (Nor.) 597, 6. Preussová 573, ...14. Davidová 478, 27. Charvátová 246, 35. Kristejn Puskarčíková 208, 65. Jislová 48. Konečné pořadí stíhacích závodů (po 5 závodech): 1. Eckhoffová 232, 2. Wiererová 186, 3. Tandrevoldová (Nor.) 185, 4. Öbergová 168, 5. Herrmannová 155, 6. Fialková (SR) 149, ...22. Davidová 80, 42. Charvátová 35, 43. Kristejn Puskarčíková 35, 55. Jislová 18.