Hamza chce pro Česko získat MS, výsledky podle něj zase přijdou

Do dvou rovin lze podle šéfa českého biatlonu Jiřího Hamzy rozdělit hodnocení závodů Světového poháru, které dnes skončily ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě. Hamza ocenil přípravu a organizaci akce s rozpočtem 65 milionů korun, na druhé straně si byl vědom rozpačitého vystoupení české reprezentace, které částečně vylepšil jen závod mužů s hromadným startem.

"Nemůžeme žít jen ze slávy, musíme umět přijmout i kritiku," řekl novinářům Hamza. Nejlepším českým umístěním v šesti závodech bylo osmé místo Ondřeje Moravce v závodu s hromadným startem, předchozí výsledky domácích biatlonistů zůstaly za očekáváním.

Vedle sportovní formy se na českých výsledcích podepsaly i zažívací problémy. Moravec jen s obtížemi dokončil stíhací závod a jeho start v závodu s hromadným startem byl dlouho na vážkách. Veronika Vítková dokonce musela stíhačku vzdát a do nedělní derniéry se mezi 30 nejlepších neprobojovala.

"Mluvil jsem o tom se sportovním ředitelem Ondrou Rybářem. Nestrkáme hlavu do písku, ale myslím si, že se z toho během Vánoc vylížeme. Nečekali jsme, že se to na nás tak povalí," řekl Hamza.

Uvažuje proto, že se součástí výprav na závodních štacích stane trvale i lékař. "Nejsme finančně tak silní, abychom měli doktora k dispozici 24 hodin denně. Ale budeme muset do toho investovat, aby doktoři byli jak se říká on-line," dodal Hamza.

Nevalná forma reprezentantů na konci kalendářního roku ho nevyvedla z klidu. "Máme za sebou po olympiádě teprve krátký úsek v novém modelu. Nechci panikařit, musí se to všechno zaběhnout. Nejsme fotbal, abychom někoho odvolávali, nehledě na to, že na takové změny nemáme peníze," konstatoval.

Nor Egil Gjelland jako trenér žen a Zdeněk Vítek jako kouč zodpovědný za muže před sebou mají zásadní cíl, březnové mistrovství světa ve Švédsku. "K němu směřuje veškerá příprava," poznamenal Hamza.

"Loni jsme se taky hůře rozjížděli a pak přivezli dvě olympijské medaile. Je to prostě biatlon. Spousta týmů prochází podobnými problémy. Kdyby Němci neměli Lauru Dahlmeierovou, tak jsou na tom stejně jako my. Z dřívějška je nastavená laťka hodně vysoko. Naši sportovci to zvládnou. Jednou jste nahoře, jednou dole, tak to prostě chodí," doplnil Hamza.

Vrcholný podnik biatlonistů na Vysočinu zavítá i v dalších dvou sezonách, závodit se bude v březnu 2020 a v únoru 2021. Cílem je pak získat organizaci světového šampionátu v letech 2024 nebo 2025. "Máme nejlepší fanoušky na světě a bylo by škoda, aby byli ochuzeni o světový šampionát," ocenil Hamza diváky, kteří i přes nepřízeň počasí a v předvánočním shonu na biatlon přišli. Celkem jich za čtyři dny zavítalo do Vysočina Areny téměř 92 tisíc.

Pořádání Světového poháru spolklo letos 65 milionů korun. "Nikdy jsme nebyli v minusu, tak nebudeme ani teď. Něco vyděláme, ale spíš než jako zisk bych to nazval provozním kapitálem. Areál stárne, pořád se musí něco opravovat. Nemůžeme se pořád někam posouvat. Budeme do areálu investovat. I když vím, že nejlepší investicí by bylo, kdyby měli čeští reprezentanti výsledky. Věřím, že přijdou," řekl Hamza.