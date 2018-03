Inovátor, přísný šéf. Biatlonisté "oplakávají" odchod Rybáře

Motor českého biatlonu, inovátor, zdatný psycholog, ale i přísný muž, který nepřipouštěl diskuse. Tím vším byl podle svých svěřenců Ondřej Rybář, který nyní opouští roli šéftrenéra.

"Měl jsem štěstí, že tady taková osoba byla. Výsledky, kterých jsem dosáhl, jsou z poloviny jeho práce," vystihl za všechny Ondřej Moravec, trojnásobný olympijský medailista ze Soči a držitel pěti cenných kovů z mistrovství světa.

Devětatřicetiletý Rybář je považován za hlavního stvořitele úspěchů českého biatlonu. Pod jeho taktovkou přivezli reprezentanti sedm medailí z uplynulých dvou olympiád, Gabriela Koukalová vyhrála Světový pohár a stala se mistryní světa.

Stačí jen pozorovat Rybáře mezi biatlonisty a dá se vysledovat síla jeho osobnosti. Třeba sobotní rozlučkovou exhibici řídil pevně a s nadhledem. "Přínosem je už jen jeho přítomnost," uvedl trenér žen Zdeněk Vítek a dodal: "Je motorem celého biatlonu. Umí zvládat a řídit spoustu věcí najednou a k tomu je dobrý do party."

"Bude nám určitě chybět, v týmu je nepostradatelný. Co dokáže on, bohužel tady nikdo jiný takový není," řekl Moravec a zdůraznil psychologický přínos Rybáře. "Jiný trenér už by nade mnou ulomil hůl a řekl, že jsem starej. On pořád věřil, že to ve mně je. Pod ním jsem biatlonově neskutečně vyrostl," doplnil Moravec. "Dokázal nás korigovat, zvednout a motivovat k lepším výsledkům," řekla Veronika Vítková.

"Ondra je člověk, který má obrovský charakter a charisma. Nebojí se důležitých rozhodnutí a umí je udělat, umí vzít tu tíhu na sebe, tím všem strašně moc odlehčoval. Když jsme váhali, tak jsme se ho zeptali, a on dokázal říct, jak to udělat, stál si za tím a my z něj cítili tu jistotu, což nám dodávalo důvěru," ocenil Michal Krčmář, překvapivý stříbrný muž ze sprintu z letošní olympiády v Pchjongčchangu.

Za muže, který měl za každou cenu snahu sebe a tým zlepšovat, označil Rybáře další z jeho svěřenců Michal Šlesingr. "Takových trenérů není moc. Je jich jen pár, kteří jsou novátoři a nebojí se občas nějakého experimentu, dokážou jít za vizí a přimět k tomu i zbytek skupiny, aby to následoval. On takový byl," řekl.

Rybář vedl biatlonisty pevnou rukou. Nepřipouštěl moc debaty o svých rozhodnutích. "Sportovci občas potřebujou dostat sodu, ono je to možná i na povzbuzení. Tvrdý trénink i tvrdý přístup mi nevadil," řekl Moravec. "Není to s ním vždy jednoduché. Ondra je v tomhle tvrďák. To ale asi k vůdčí osobnosti patří," myslí si Šlesingr.

Krčmář si pamatuje několik konfrontací s Rybářem. Stávalo se, že pak spolu dva dny extra moc nemluvili. "Důležité je, že z debaty vyjdete, že se něco změní a pomůže to sportu. Má svou cestu, ale do debaty jde také otevřený. Vidí to z většího nadhledu a má zkušenosti. Není to jednoduchý, ale dá se s ním domluvit," mínil Krčmář.

Už před čtyřmi lety po Soči chtěl Rybář od reprezentace odejít a být více nablízku rodině, ale vydržel ještě další olympijský cyklus. Nyní už je neoblomný a Světové poháry objíždět nebude. "Doufám, že nějakým způsobem v biatlonu zůstane. Kdyby odešel úplně, pro český biatlon by to nebylo dobře," řekl Moravec.

A Rybář nejspíše u biatlonu zůstane. "Je hluboko v mém srdci," říká sám a zvažuje nabídku od svazového vedení na funkci sportovního ředitele a metodika.