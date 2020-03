Jako sex bez orgasmu, reaguje Krčmář. Ozvali se i Fourcade a Bö

Biatlonista Michal Krčmář se snaží vyrovnat s tím, že se Světový pohár v Novém Městě na Moravě uskuteční bez diváků. V pondělí o tom rozhodla Bezpečnostní rada státu kvůli šíření koronaviru. Krčmář přirovnal závody ve ztichlé Vysočina Areně k sexu bez orgasmu.

"Najdi rozdíl!" napsal stříbrný olympijský medailista ve sprintu na sociální sítě k fotkám. Na jedné je prázdné hlediště Vysočina Areny a na druhé plné.

"Snažím se pochopit a přijmout rozhodnutí vlády. Zatím se mi to nepovedlo. Také se snažím najít nějaké přirovnání, které vystihne závodění v Novém Městě na Moravě bez fanoušků. A našel: bude to jako sex bez orgasmu," uvedl Krčmář.

Rozhodnutí závodit bez diváků okomentoval i lídr Světového poháru Martin Fourcade. "Nejednotnost kolem COVID-19 pokračuje. Čeští fanoušci do Nového Města nesmějí, ale zároveň není problém, že tam přijede celá biatlonová karavana, jež byla před necelými čtrnácti dny v Itálii," napsal Francouz na twitteru.

Inconsistency continues with #COVID19 . Czech fans cannot attend to @biathlonNMNM while there is no problem for the whole biathlon caravan to travel there in spite of the fact we were all in Italy less than 14 days ago (7)... https://t.co/8Se0NkpYzT