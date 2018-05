Kdo lže? Koukalová tvrdí, že nebyla zvaná, Hamza říká opak

Biatlonovou kariéru Gabriela Koukalová zřejmě definitivně ukončila, ale přední stránky médií plní i nadále. Velký rozruch totiž způsobila vydáním své knihy Jiná, ve které otevřeně zkritizovala vztahy v reprezentaci a odhalila i své vážné zdravotní problémy. Proto nikoho nepřekvapilo, když v pondělí chyběla na slavnostním vyhlášení nejlepšího českého biatlonisty uplynulé sezony. Celá věc je však nakonec ještě zamotanější..



"Naprosto chápu, že mě letos nepozvali - nezávodila jsem, ani jsem oficiálně a definitivně neukončila kariéru. Vydala jsem knihu, která vzbudila mnoho emocí, jejich rozhodnutí plně respektuji," napsala Koukalová v prohlášení, které v pondělí zaslala vybraným médiím. Od biatlonového svazu by vzhledem k vyhrocené atmosféře posledních týdnů koneckonců šlo o logický krok.



Šéf českých biatlonistů Jiří Hamza však přichází s jinou verzí. "Že by nedostala pozvánku? Nic takového se nestalo. Devátého května jí pozvánka byla odeslaná na mail, ještě včera jsem si to na svazu ověřoval a máme to i vytištěné," cituje Hamzu server Lidovky.cz.



Sedmačtyřicetiletý funkcionář byl do čela svazu na začátku května zvolen na nové funkční období a jeho slova znovu jen symbolicky dolaďují atmosféru, která kolem Koukalové po vydání knihy vznikla. Odvrátila se od ní část fanoušků, nejúspěšnější biatlonistka české historie nenašla příliš pochopení ani u svých závodních kolegů.



"Její příběh byl výjimečný, mohla se zařadit mezi legendy našeho sportu. Ale rozhodla se jinak," podotkl trefně reprezentační trenér Ondřej Rybář, že odchod dvojnásobné olympijské medailistky nebyl zrovna nejdůstojnější. A současná "minikauza" kolem slavnostního galavečera to jen potvrzuje.



Koukalová mail s pozvánkou možná nečetla, to však Hamzovi připadá podivné. Dostala ji totiž na adresu, ze které s ním ještě o den dřív komunikovala. "Jiný mail na ni ani nemám. Gabču mám rád, pro biatlon toho udělala hodně, ale tohle asi nemá smysl řešit. Proč bychom ji nezvali?" diví se Hamza.



V jeho slovech a pondělním vyjádření Koukalové je tak zjevný rozpor. Kdo z nich neříká pravdu?