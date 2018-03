Koukalová: Lidé se odvrátili, těším se, až budu bez biatlonu

Kvůli nekonečným zdravotním problémům musela vynechat celou sezonu. Hlavní příčinou závodního výpadku biatlonistky Gabriely Koukalové byla bolavá lýtka, ona teď ale poprvé otevřeně promluvila i o dalších důvodech, které jí zkomplikovaly návrat ke sportu. "Možná to zní zvláštně, ale vlastně se celkem těším, až budu jednou bez biatlonu," uvedla osmadvacetiletá sportovkyně v rozhovoru pro časopis Glanc.



Na dlouhou dobu se před médii úplně uzavřela, rozhovory odmítala. Od loňského léta bojovala s prudkou bolestí nohou, navzdory které se přesto alespoň částečně pokoušela připravovat na sezonu. Olympijský vrchol v korejském Pchjongčchangu totiž byl velkým lákadlem. Až krátce po začátku nového roku definitivně řekla: "Ne, nepůjde to, končím sezonu."



V prvním obsáhlém interview teď mimo jiné popisuje, jak ji zklamaly reakce některých lidí z jejího okolí. "Z toho jsem byla nejvíc smutná. Odvrátili se ode mě i ti, o kterých jsem si myslela, že jim na mně záleží. Jenže to asi platilo, jen dokud se mi dařilo. Je to bolestná zkušenost, která mě hrozně ranila a mám to v sobě dodnes," uvedla Koukalová.



Ta také přiznala, že třeba se šéftrenérem biatlonové reprezentace Ondřejem Rybářem je v současnosti jen v minimálním kontaktu. Biatlonistka si od celého týmu kolem sebe představovala v těžké době víc pochopení. "Odborníci říkali, že jediným lékem na problémy je dát tělu větší pauzu, že se to srovná, když budu trpělivá. Ale týmu a trenérům se nelíbilo, že bych měla mít volno, když je olympijská sezona. Najednou jsem měla pocit, že ve mně vidí zrádce," podotkla Koukalová s tím, že na její bolest měla výrazný vliv i psychika.

Šťastná jsem nebyla skoro nikdy



"Na konci roku mě lýtka někdy začala bolet, jen když jsem na biatlon pomyslela nebo viděla v televizi reportáž," dodala šestinásobná medailistka ze světových šampionátů i vítězka celkového hodnocení Světového poháru. Pohledná sportovkyně dokonce připustila, že si lidé v biatlonovém týmu mysleli, že si problémy vymýšlí. "Stavěli to tak, jako kdybych to dělala naschvál. Myslím, že kdyby mi hned ze začátku dovolili víc odpočívat, tak bych šanci jet na olympiádu měla. Anebo taky ne, teď je každý generál," zmínila Koukalová, že její tělo si každopádně žádalo jiný přístup.



Vyprávěla i o tom, že si vždy připadala trochu jiná. "Léta mi trvalo, než jsem si uvědomila, že to vlastně není vůbec špatné. Ale vím, že se mnou není jednoduché spolupracovat. Jsem roztržitá, trošku ztřeštěná. Celý život mám problémy se někam začlenit, dlouho jsem si to vyčítala, chtěla jsem někam patřit. Ale v české biatlonové partě se mi to nikdy nepodařilo," přiznala.



Její psychice proto sílící tlak veřejnosti příliš nepomáhal. "Celý život mě hnal pocit, že musím být úspěšná, abych něco znamenala. Ale spokojená a šťastná jsem nebyla skoro nikdy," uvedla. Matka jí prý v dětství několikrát řekla, že pokud nebude sportovat, bude jen tuctová holka, co nic neznamená. "Od téhle věty se odvíjel můj život i sport. Dnes už ale vím, že to není pravda," podotkla.



Celkem reálná se tak jeví být i varianta, že pokud se její zdraví výrazně nezlepší, ukončí svou kariéru definitivně. "Možná mi za pár týdnů všechno začne chybět a začnu se připravovat na další sezonu. Anebo ne. Každopádně doufám, že nasazení mi vydrží i dál. Jen s tím rozdílem, že už za každou cenu nepůjdu přes závit," uzavřela Koukalová.