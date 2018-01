Koukalová: Nechci nikomu zabírat místo a závodit jen díky jménu

Biatlonistka Gabriela Koukalová do poslední chvíle doufala, že ještě naskočí do sezony a připraví se na olympiádu. Kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům ale v pátek oznámila, že na hry do Pchjongčchangu nepojede a ukončila sezonu. V budoucnu by se chtěla vrátit a dál závodit.

"V první řadě se budu snažit uzdravit a pak doufám, že není všem dnům konec. Třeba budu moct na přetrženou navázat nit a ukážu se v dalších sezonách," uvedla osmadvacetiletá Koukalová na sociálních sítích.

Úřadující mistryně světa a nejlepší česká sportovkyně loňského roku měla patřit v Koreji k českým medailovým nadějím, ale kvůli potížím s lýtky do této sezony vůbec nezasáhla. "Během přípravného období jsem se snažila několikrát vrátit do plného tréninku, bohužel marně," posteskla si.

Uvažovalo se o tom, že by jela na olympiádu alespoň na štafetu, ale Koukalová není na boj s elitou připravena. "Nejsem takový optimista, abych čekala, že bez rozzávodění se a bez toho, aniž bych si vyzkoušela rychlé tréninky, by se dalo z fleku závodit," konstatovala předloňská vítězka Světového poháru.

"Do poslední chvíle jsem doufala, že se vše zlepší a popřípadě naskočím do sezony o něco později, po Vánocích, po Novém roce, ale to se nepovedlo," řekla Koukalová a směrem k olympiádě dodala: "Nebyla jsem schopná odtrénovat, co jsem měla. Připravit se do úrovně, jakou vyžadují olympijské hry. Takže bych chtěla dát příležitost lidem, kteří si to zaslouží a ne zbytečně někomu blokovat místo."

Poděkovala fanouškům za velkou přízeň, kterou projevují jí i biatlonu. "Několik sezon po sobě jsem se prostřednictvím svých výkonů snažila rozdávat radost a upřímně doufám, že se mi to dařilo. Letos to bohužel nevyšlo. Jsem ale hrdá, že se za tak krátkou dobu podařilo dostat biatlon, sport, který ještě před pár lety skoro nikdo neznal, na výsluní. Doufám, že budete biatlonu fandit i nadále," uvedla Koukalová.

Před čtyřmi roky v Soči vybojovala stříbrné medaile v závodu s hromadným startem a ve smíšené štafetě. "Věřím, že pomyslný štafetový kolík ode mě vezmete a že to bude vaše olympiáda," vzkázala sportovcům rodačka z Jablonce nad Nisou. "Chtěla jsem být po vašem boku, ale do reprezentace se nechodí za jméno ani minulé úspěchy, což je do krutý, ale i krásný a spravedlivý zároveň. Moje aktuální priorita je dát se dohromady a po Vancouveru a Soči budu v nové roli vašeho věrného fanouška," uvedla.