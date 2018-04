Koukalová: Psaní beru jako očistu. Návrat do týmu je nereálný

Biatlonová mistryně světa z roku 2017 Gabriela Koukalová otevřené zpovědi v knize Jiná, kterou pokřtila v Museu Kampa, nelituje. Byla připravená na rozporuplné reakce a těší ji především tisíce pozitivních e-mailů a dopisů, které dostává. Momentálně ji zaměstnávají mimosportovní aktivity. Pokud by se někdy vracela k biatlonu, určitě by se připravovala odděleně od české reprezentace.

Publikace, ve které otevřeně hovořila o svém dlouholetém boji s poruchou příjmu potravy i o rozporuplných vztazích s ostatními členy týmu, vzbudila velký ohlas. Koukalovou to nezaskočilo. "Já jsem byla připravená na to, že ty reakce budou hodně rozporuplné," řekla.

Vnímá hlavně pozitivní ohlasy. "Mně šlo hlavně o ty lidi, kteří třeba měli stejné problémy jako já a psali mi spoustu pozitivním emailů, dopisů. To už nejsou ani stovky, ale tisíce reakcí, což mě velmi těší," vyprávěla.

Doufá, že prostřednictvím knihy pomůže lidem, kteří se potýkají s podobnými potížemi. V rámci Konta Bariéry pro tento účel zřídila vlastní účet Gábi. Věří, že dopad knihy potrvá delší dobu. "Třeba potkám lidi, kteří mi řeknou: 'Jsem ráda, že jsem si přečetla tvoji knížku, měla jsem podobné problémy.' Věřím, že si třeba s postupem času budu ještě víc uvědomovat, že to za to stálo," svěřila se.

S biatlonem minimálně prozatím skončila, ale má spoustu jiných aktivit. "Nadchla jsem se pro tolik věcí, které mě baví, že to beru jako strašné zpestření. Dostala jsem pár výtvarných nabídek na různé projekty. Můžu se tady podílet třeba na práci s takovým výtvarným esem, jako je akademický sochař Jiří Dostál, což mě hrozně baví a moc si toho vážím. Pak dělám tvář několika velkým značkám, to taky zabere nějaký čas," řekla. S manželem Petrem navíc staví dům v Hořovicích a rekonstruují byty, které pak prodávají.

Návrat do českého biatlonového týmu si neumí představit. I kdyby se chtěla ke sportu vrátit, musela by se připravovat odděleně, podobně jako to na Slovensku dělá Anastasia Kuzminová. "Dostala jsem nabídku udělat si vlastní tým, ale nepřipadalo by v úvahu vrátit se do (reprezentačního) týmu," poznamenala někdejší vítězka Světového poháru.

Poté, co kvůli bolavým lýtkům přišla o olympijskou sezonu, se chce hlavně dát kompletně do pořádku. "Celkově se cítím daleko lépe, i když jsem okamžitě nenastoupila do další péče, další rehabilitace," řekla.

Psaní knihy brala jako očistu. Teď si chce uchovat ty pozitivní vzpomínky na biatlonovou kariéru. "Když si vybavím ten sport jako takový, tak jednoznačně dojezd cílovou rovinkou v Novém Městě na Moravě byl asi nejhezčí sportovní den v životě a ještě předčil vítězství na mistrovství světa," připomněla, jak v prosinci 2016 před domácími fanoušky vyhrála při Světovém poháru závod s hromadným startem.