Koukalová vyslala jasný vzkaz všem pochybovačům: Nedopuji!

Bačkory s nosorožcem, balení dárků i oslava Nového roku. Koukalová své fanoušky v uplynulých měsících pilně zásobovala pohledem do svého soukromí. Co se týče její sociální komunikace, rozhodně nic nezanedbala, příznivci biatlonistky znali téměř i aktuální barvu jejích ponožek. Jenže v celém PR kolotoči podcenila to nejdůležitější - informovat o svém zdravotním stavu.

Mlžení a zase mlžení obestíralo odpověď na otázku po formě Koukalové. Od doby, kdy se ukázalo, že česká biatlonová jednička a královna sjezdovek není úplně v pořádku, nedostalo se fanouškům jasné odpovědi. Pojede na olympiádu? Nebo největší naděje české výpravy světovou oslavu sportu vynechá? Nevědělo se. Nevěděl tým, nevěděli trenéři, nevěděla veřejnost a nejspíš nevěděla ani sama Koukalová.

Průběžné zprávy i prognózy zaznívaly velmi sporadicky a sama závodnice spíš ignorovala to, co veřejnost zajímalo nejvíc. Místo toho plnila sociální sítě obecnými a nicneříkajícími prohlášeními a šponovala tak trpělivost českách fanoušků. Když byla Kvitová koncem roku 2016 napadena nožem, ještě skoro ani nedojela do nemocnice a napjatí fanoušci už věděli, jak na tom tenistka je. Cítili její sílu bojovat a udělat maximum pro svůj návrat. Maximum jistě udělala i Koukalová, bohužel komunikaci se svými příznivci úplně nezvládla.

To byla voda na mlýn pro teorie, které se kolem zdravotního stavu české biatlonistky vyrojily. Nejprve přišla ta s těhotenstvím. Osmadvacetiletá rodačka s Jablonce nad Nisou se nedávno vdala za bývalého badmintonistu Petra Koukala, proto by bylo plánování rodiny naprosto přirozeným krokem. Tato spekulace, která napadla i soupeřku Koukalové Kuzminovou, se nepotvrdila. Zato se vyrojilo mnohem méně příjemné fantazírování a obviňování. Doping.

Koukalová je jednou ze sportovkyň, které proti němu brojí nejvíc. "Kdyby raději trénovala," ozývaly se nesouhlasné komentáře fanoušků pod antidopingovými komentáři Koukalové, která jimi nikdy nešetřila. V jednom takovém vyjádření dokonce plně schvalovala zákaz startu ruských sportovců na olympijských hrách. Pod tímto komentářem, který biatlonistka napsala na svůj Facebook, mohla najít mnoho nesouhlasných až nenávistných komentářů.

A nejednoho příznivce českého sportu napadlo, zda za mlžením o zdravotním stavu a přespříliš horlivým voláním po trestu nemůže být krytí vlastního dopingu.

Tohle si nejspíš uvědomila i sama biatlonistka. Nejdřív zveřejnila video, na kterém potvrzuje svou neúčast na olympijských hrách. Problémy s lýtky bohužel přetrvávají a na olympiádu se nejezdí za zásluhy, jak sama podotkla. Poté poděkovala svým fanouškům za podporu i milá slova, která pro ni hodně znamenají. A nakonec zveřejnila fotografii s antidopingovou kontrolou, která ji nečekaně přišla navštívit.

Teď už Koukalová může vydechnout. Sen o olympiádě se rozplynul, nicméně pochybovačům svou poslední fotkou zavřela pusu a sama musí být ráda, že už je tolik sledovaná otázka po jejím zdravotním stavu definitivně zodpovězena. Koneckonců, i kdyby se slavná biatlonistka už jen válela se svými bačkorami na gauči, pro český sport toho udělala víc než dost.

A pokud se bude chtít vrátit a opět bojovat na zasněžených kopcích, může si vzít příklad z finské rakety Kaisy Mäkäräinenové. Ta v neděli ve svých pětatřiceti letech šlápla do běžek s rychlostí, kterou by ji mohly závidět o dekádu mladší soupeřky, a pár týdnů před olympijskými hrami vybojovala zlatou medaili. Pokud nebude chybět chuť a síla, Koukalová nemusí scházet nejen na další olympiádě, ale podívat se může i na tu v roce 2026.