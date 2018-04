Koukalová? Zklamání, celou svou práci degradovala, míní Rybář

Závodní sezona sice před několika týdny skončila, biatlon ale stále plní přední strany českých médií. Zvýšenou pozornost přitáhla Gabriela Koukalová díky své knize Jiná, v níž kromě osobních problémů a nemocí mluví i o komplikovaných vztazích v české reprezentaci. Další biatlonisté na její vyprávění zatím reagují spíš vyhýbavě, v rozhovoru pro server isport.cz ale události posledních dní stručně okomentoval bývalý šéftrenér Ondřej Rybář.



O jeho pošramoceném vztahu s Koukalovou se mluvilo už na podzim, když nejúspěšnější biatlonistka české historie přičetla možný původ bolesti lýtek změně lyžařského stylu, který jí naordinovali právě čeští trenéři. Koukalová pak oznámila, že uplynulou sezonu kompletně vynechá a zdálo se, že emoce opadnou. Teď se ale rozvířily nanovo.



Koukalová v knize prozradila, že s reprezentační parťačkou Veronikou Vítkovou roky nemluví a popsala i naschvály, které jí bronzová medailistka z olympijských her v Pchjongčchangu měla dělat. Rybář je z podobných vyjádření zklamaný. "Asi není mnoho lidí, kteří by si na internetu úryvků z knihy nevšimli. Já bych to zařadil do kategorie bulváru a je mi z toho docela smutno. Myslím, že biatlonu to nijak neprospělo a Gábině taky ne," tvrdí oblíbený kouč v citovaném rozhovoru.



"Kladu si otázku, jestli tím nedegradovala celou svou práci. Její příběh byl určitě výjimečný, mohla se zařadit mezi legendy sportu. Ale rozhodla se jinak," konstatuje Rybář, který bude od nové sezony působit v roli sportovního ředitele biatlonového svazu. Koukalová se podle něj nemusela zachovat takhle.



"Práce v kolektivu je často o sympatiích a antipatiích, ale v tomto případě by měla být hlavně o profesionalitě a respektu. Její vyjádření tohle postrádají. Není pochyb o tom, že to pro mě bylo zklamání," říká Rybář. Biatlonistka o minulém víkendu oznámila, že závodit rozhodně nebude ani v nadcházející sezoně. "Teď si vůbec nedokážu představit, že bych se někam vracela," prohlásila.



Otázkou zůstává, jak by jí reprezentační kolegové po tomhle všem přijali zpět mezi sebou. Těžko si představit, že s Vítkovou zase potáhnou ženskou štafetu a po úspěšném závodě se budou s úsměvy objímat v cíli. "Mosty se pálí rychle, ale důvěra a cesta zpět se buduje těžko," naznačil Rybář, že případný comeback osmadvacetileté závodnice by byl velmi obtížný.



Koukalová ale o žádný návrat už možná ani nestojí.