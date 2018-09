Koukalův byznys nekončí. S Gabrielou vyrazí na přednášky

Show pokračuje. Petr Koukal dostal nápad, jak vytřískat z příběhu populární manželky a bývalé biatlonistky Gabriely další kupu peněz. Slavný pár se po vydání úspěšné knihy Jiná rozhodl uspořádat jakési turné po pěti českých městech, v nichž fanouškům i kritikům prozradí další bizarnosti ze svého života.

Kniha Jiná se jen několik dnů po uvedení do prodeje stala jasným bestsellerem. Gabriela Koukalová se ve svém zatím jediném díle, na jehož obsahu a podobě se jednoznačně podílel také její manžel, rozpovídala o dlouhodobé nemoci, napjatých vztazích se sportovními kolegy i některých sexuálních zkušenostech.

Tím ale tato marketingová show neskončila. Petr Koukal, kterého po ukončení badmintonové kariéry živí právě úspěšný pokus s jeho chotí, už za pár týdnů shrábne další desetitisíce. Bývalí sportovci se totiž rozhodli uspořádat přednášky, s nimiž objedou pět českých měst.

O co půjde? Diváci, kteří si zakoupí vstupenku za "lidových" čtyři sta korun, případně připlatí další stovku za VIP lístek, aby si mohli sednout do prvních tří řad, dostanou živě dvě upřímné a pravděpodobně i dosti bizarní zpovědi. Vlastně tři, oba manželé se fanouškům představí společně s úspěšným podnikatelem a autorem několika motivačních knih, Ivem Tomanem. Ten si je údajně na debaty s krycím názvem Co ještě nevíte pozval.

Dvojnásobná olympijská medailistka o tom informovala na Facebooku. "Ivo má za sebou silný osobní i podnikatelský příběh plný úspěchů i tvrdých pádů. Navíc má Touretteův syndrom. Neměl tedy předpoklad k tomu inspirovat a motivovat lidi, ani mluvit před vyprodaným sálem. Přesto to dělá a podle zájmu o něj, to dělá velice dobře," napsala.

"Rozhodli jsme se přijmout s Petrem jeho pozvání, v pár městech se k němu připojit a pohovořit o našich životních příbězích. Navíc to jsou místa, ze kterých mi často píšete o autogramiády a kam se jen tak nedostanu. Cítím, že takto to může mít větší smysl. Uvidíme, jak to dopadne a jestli někdo přijde. Ale i díky vašim reakcím, mailům a dopisům jsem se rozhodla, že to zkusím," stojí v příspěvku.

Ačkoli se podle těchto vět může zdát, že se má jednat o dobrou věc, záměr pořádání přednášek je mnohým fanouškům i kritikům jasný. Jde jen a jen o zisk. Koukalová už totiž nyní působí čistě jako celebrita, návrat do světa sportu a biatlonového seriálu neplánuje. Využití geniálních nápadů svého manžela a manažera, jenž si z ní udělal až neuvěřitelně fungující byznys, je tak to jediné, co jí zbývá.