Legenda se loučí. Björndalen oznámil konec velkolepé kariéry

Norský biatlonista Ole Einar Björndalen ukončil ve čtyřiačtyřiceti letech kariéru, během níž získal mimo jiné osm zlatých olympijských medailí a 20 titulů mistra světa. Nejúspěšnější závodník biatlonové historie to oznámil na tiskové konferenci.

O odchodu legendárního Nora, jenž se dokázal prosadit i mezi běžci specialisty, se spekulovalo už delší dobu. Především poslední sezona se mu totiž nevydařila podle představ a nedostal se ani do norské nominace na olympijské hry v Pchjongčchangu.

Šestinásobný celkový vítěz Světového poháru, který během kariéry vyhrál 94 závodů SP, zatím neoznámil, zda u sportu v nějaké roli zůstane i nadále. Předseda Mezinárodní biatlonové unie IBU Anders Besseberg ho v minulosti označil za svého možného nástupce.

Zatím se Björndalen hodlá věnovat rodině. S běloruskou biatlonistkou Darjou Domračevovou vychovává dceru Xenii.

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME.

During a press conference in his hometown Simostranda Ole Einar Bjoerndalen has announced that he is retiring from biathlon.



More to follow on https://t.co/L58B0uXw6K shortly. pic.twitter.com/VoWR2VBsdS