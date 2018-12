Lidi mě hodně vyhecovali, pochvalovala si bezchybná Vítková

Nejlepším výsledkem sezony ve sprintu vstoupila biatlonistka Veronika Vítková do Světového poháru na Vysočině. Za vydatného sněžení obsadila 19. místo a po čtvrteční 20. příčce Michala Krčmáře tak v domácím podniku SP v Novém Městě na Moravě vylepšila české maximum.

Druhý den novoměstského programu jako by se počasí proti biatlonistkám spiklo. Během celého závodu intenzivně padal sníh, což komplikovalo jak střelbu, tak i běh. "Nebylo to vůbec jednoduché, trať byla hluboká, bořilo se to. Já jsem se v tom moc necítila," řekla nejlepší Češka novinářům.

Elitní desítku neatakovala, přesto sklidila velké ovace zaplněných tribun v Novém Městě. "Ze začátku hodně chumelilo, moc se to zpomalovalo, takže vyšší startovní pozice měly trochu výhodu," připustila.

Vítkovou podržela střelba, neminula vleže ani vestoje. "V přípravě jsme něco málo pozměnili, co nám řekl trenér. Mně to tam od té doby sedí a padá," podotkla. "Nemyslím si, že by střelbu ovlivňoval vítr. Když jsem já přijela na střelnici, tak tam byly ideální podmínky," upřesnila bronzová medailistka ve sprintu ze ZOH v Pchjongčchangu.

Pochvalovala si, jak měly české reprezentantky rozdělená startovní čísla. "Vždycky, když některá z nás přijela na střelnici, tak jsme se vzájemně nerušily," připomněla. "Lidi mě hodně vyhecovali, určitě to bylo lepší, než kdybych tam jela sama. Tohle mně hodně pomohlo," pochválila tradičně bouřlivé prostředí.

Do stíhacího závodu Vítková v sobotu nastoupí se ztrátou 61 vteřin na norskou vítězku sprintu Marte Röiselandovou. "Budou tam čtyři střelecké položky, což je dobré, že to bude hlavně o střelbě, ale uvidí se," prohlásila česká jednička.