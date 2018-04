Mediální oběť? Ne, Koukalová si novou roli sama vybrala

Minulý týden svou knihu vydala, ve středu úspěšně pokřtila. Gabriela Koukalová po vynechané sportovní sezoně prožila dny, kdy se znovu stala středem zájmu médií i veřejnosti. Tentokrát už to ale nebylo kvůli vynikajícím biatlonovým výsledkům, pozornost vyvolaly především určité pasáže z její knihy Jiná. Název odkazuje na to, že Koukalová se ve sportovním světě vždy cítila trochu odlišně. Jako jiná ale pro řadu fanoušků působí spíš až teď.



"Děkuji všem za zprávy, hejtrům se omlouvám, že jsem je rozrušila, ale snad jsem byla alespoň dobrý terč. Vím, jak je těžký se někdy trefit," popíchla Koukalová na Facebooku s nadsázkou své kritiky. Dávat k jejímu jménu přízvisko biatlonistka je už v tuhle chvíli zřejmě zbytečné, ze série nedávných vyjádření je patrné, že o návrat do vrcholového prostředí kombinace běhu na lyžích a střelby nestojí.



A česká reprezentace by se musela kompletně obměnit, aby se do ní Koukalová mohla ještě někdy vrátit. "Je mi jasné, že po tom všem, co jsem napsala, už návrat do týmu asi nepřipadá v úvahu," prohlásila při křtu knihy. Výjimečná sportovní kariéra je zkrátka na devadesát devět procent u konce, osmadvacetiletá rodačka z Jablonce odchází s titulem mistryně světa, olympijskými medailemi i křišťálovým glóbem za vítězství ve Světovém poháru.



Jednoduše největší osobnost, jakou kdy český biatlon měl. V očích řady fanoušků si však teď svou pověst poškodila. Ať už ostrou kritikou mládežnického trenéra Šikoly a reprezentační parťačky Vítkové nebo popisem nejrůznějších intimností z osobního života. V rozhovoru pro Český rozhlas se pak trochu podivila, že média vzala knihu z negativní strany, ačkoliv její vyprávění je převážně pozitivní.



Útoky na nejbližší okolí však to hezké zastiňují. Tím spíš, když Koukalová navenek roky působila úplně jinak, než jak se zřejmě cítila ve skutečnosti. Pokud tedy říká pravdu teď. "Nechápu to svádění viny na novináře, že to napsali tak a ve skutečnosti je to jinak," rýpl si do dvojnásobné medailistky z olympijských her v Soči vodní slalomář Vavřinec Hradilek.



"Každá známá tvář si svůj mediální obraz vytváří sama. Jeden je nemluva, někdo hraje hlupáka a jiný je nad věcí. Koukalovi novináře potřebují k životu, je to jejich chléb," napsal Hradilek na Twitteru v narážce na to, že výraznou roli v celé věci hraje i manžel odcházející sportovkyně Petr.



Koukalová totiž svou knihou sama nastolila témata, o kterých se píše. Šla s nimi ven po letech tajností a lží, což rozhodně nebylo jednoduché. Ale je logické, že když si vezme na paškál úspěšnou kolegyni z národního týmu, se kterou naoko měla přátelský vztah, vyvolá to největší ohlas. Totéž platí i o problémech s příjmem potravy, pokud vezmeme v potaz reklamy na paštiku i řadu rozhovorů o tom, jak si v jídle libuje.



Prožila vážné zdravotní potíže, které si nezaslouží zlehčovat. A úžasnou kariéru, která si zaslouží obdiv. Ale jak trefně podotýká Hradilek, není správné teď Koukalovou vykreslovat jako mediální oběť. Ona sama (s manželem) se totiž do své nové role rozhodla obsadit.