Moravec a Krčmář dojeli ve druhé desítce, Vítkové se nedařilo

Muži (15 km): 1. M. Fourcade (Fr.) 40:18,6 (2 trest. okruhy), 2. T. Bö -2,8 (2), 3. Bjöntegaard (oba Nor.) -5,1 (2), 4. Doll -16,0 (2), 5. Kühn (oba Něm.) -18,3 (2), 6. J. Bö -29,2 (5), 7. Svendsen (oba Nor.) -33,5 (3), 8. Windisch (It.) -36,3 (4), 9. Šipulin (Rus.) -41,8 (3), 10. Desthieux (Fr.) -44,4 (3), ...14. Moravec -57,0 (1), 16. Krčmář (oba ČR) -1:13,0 (3). Průběžné pořadí SP (po 15 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 834, 2. J. Bö 780, 3. Fak (Slovin.) 467, 4. Šipulin 460, 5. Peiffer (Něm.) 443, 6. T. Bö 434, ...22. Moravec 217, 24. Krčmář 215, 36. Šlesingr 108, 75. Soukup 16, 79. Krupčík 9, 85. Václavík (všichni ČR) 7. Ženy (12,5 km): 1. Domračevová (Běl.) 40:23,9 (1 trest. okruh), 2. Kuzminová (SR) -11,9 (3), 3. Mäkäräinenová (Fin.) -16,2 (4), 4. Olsbuová (Nor.) -22,6 (2), 5. Dahlmeierová -23,9 (2), 6. Hammerschmidtová (obě Něm.) -25,2 (1), 7. Wiererová (It.) -29,4 (2), 8. Preussová -32,3 (1), 9. Hinzová (obě Něm.) -47,8 (1), 10. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -55,6 (2), ...27. Vítková (ČR) -3:47,5 (3). Průběžné pořadí SP (po 15 z 22 závodů): 1. Mäkäräinenová 592, 2. Kuzminová 577, 3. Wiererová 525, 4. Dahlmeierová 490, 5. Domračevová 436, 6. Vítková 424, ...28. Puskarčíková 176, 54. Jislová 53, 80. Zvařičová 9, 83. Davidová (všechny ČR) 8. 14:45 závod s hromadným startem 15 km muži.