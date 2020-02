Moravec: Cítím se nejlépe v sezoně. I tak od sebe nic nečeká

Biatlonista Ondřej Moravec má před startem mistrovství světa nejlepší pocity z celé sezony. Po zdravotních problémech v letní přípravě pracuje jeho tělo standardně, přesto majitel pěti cenných kovů ze světových šampionátů od sebe v Anterselvě nic nečeká.

"Nemá to cenu. Zbytečně bych se tím stresoval a vytvářel na sebe tlak, takže to vezmu závod od závodu," řekl pětatřicetiletý Moravec novinářům den před startem svého již jedenáctého mistrovství světa v kariéře. "Začnu čtvrteční smíšenou štafetou a bylo by pěkné skončit příští neděli hromaďákem," pronesl biatlonista.

Držiteli tří medailí z olympiády v Soči 2014 se v létě vrátily trable s játry a nabral v přípravě manko dva a půl měsíce. Světový pohár rozjížděl s tím, že je rád, že funguje normálně, a nejlépe zajel v lednu v Oberhofu, kde skončil jedenáctý ve sprintu.

Nyní je na tom na prahu vrcholu sezony o mnoho lépe. "Pocitově můžu s klidným srdcem říct, že se cítím nejlépe od začátku sezony, protože mé pocity tam byly příšerné. Teď jsou normální," konstatoval a dodal: "Nejásám, že to bude bomba. Beru to reálně a jsem rád, že tělo pracuje v nějakém hodně dobrém standardu."

V Anterselvě absolvoval v roce 2007 ve dvaadvaceti letech svůj první světový šampionát. "To je před třinácti lety. Moc se mi tam tehdy nedařilo," zavzpomínal na 56. místo ve sprintu a o sedm míst lepší pozici ve stíhačce. Štafetě pomohl k pátému místu.

V Anterselvě tehdy jel i první velkou smíšenou štafetu a Češi skončili osmí. "Tehdy to bylo za trest. On to nikdo moc ještě nechtěl jezdit," řekl Moravec. Z Popelky se ale dávno smíšená štafeta stala rovnocennou disciplínou. "Rozhodně. Všichni staví to nejlepší, co mají. Je to ceněný závod jako normální štafeta."

Z jeho pěti světových medailí jsou dvě právě ze smíšené štafety. V Novém Městě na Moravě v roce 2013 finišoval pro bronz a o dva roky později v Kontiolahti pro zlato.

Mix pojede i nyní v Anterselvě, ale Češi mezi favority na stupně vítězů nepatří. "Tým není papírově silný, jako jsme byli tehdy," porovnal sestavu s Evou Kristejn Puskarčíkovou, Markétou Davidovou a Michalem Krčmářem s kvartetem z roku 2015, kdy jel s Veronikou Vítkovou, Gabrielou Koukalovou a Michalem Šlesingrem.

"Tehdy jsme byli všichni do deseti v pořadí svěťáku, což má zvuk. Ale to také není vše. I tady máme velmi kvalitní tým, každý už něco velkého dokázal, takže možné je vše," doufal v umístění do šestého místa. "To by bylo super," řekl Moravec, který má z MS i stříbro se závodu s hromadným startem v Kontiolahti, kde přidal bronz z vytrvalostního závodu, v kterém zase vybojoval stříbro v Hochfilzenu v roce 2017.