Můj respekt? Ten si nezaslouží, pustil se Fourcade do soupeře

Ruská sportovec a doping je spojení, které často lidé hází do společného pytle. Ne tak francouzský rychlík Martin Fourcade. Jeho boj za čistý sport je pověstný, stejně tak radikální názory na jakýkoliv prohřešek v podobě užití nepovolené látky. V souvislosti s prokázaným hříšníkem, ruským biatlonistou Loginovem svůj postoj objasňuje.

Šestadvacetiletý rodák ze Saratova byl za užití dopingu vyloučen z mezinárodních soutěží v roce 2014. O dva roky později už opět brázdil bílou stopu, páteční sprint v Oberhofu dokonce vyhrál a opět dal podnět spekulacím. Sportovec obviněný z dopingu se už nelichotivé nálepky jen těžko zbaví. A to je sousto pro Fourcada, který se k ošemetné otázka neváhal vyjádřit.

"Vůbec nejde o to, že je Rus. Problém je, že dopoval a teď se o tom mlčí. Neomluvil se, nic nevysvětlil. Chová se, jako by se nic nestalo," nechápe Loginovo chování a ignorování zjevného sedminásobný olympijský medailista. Podle Fourcade by bylo vhodné, kdyby Rus svoje chování zdůvodnil, popřípadě přidal omluvu. Chybělo zkrátka jakékoliv vysvětlení, o sypání si popela na hlavu nejspíš nemůže být řeč.

Do svého rivala se obul tvrdě. "Je důležité se nejen omluvit, ale všechno vysvětlit. Proč užíval dopingové látky? Nikdy neřekl, jak se to stalo, jestli ho někdo donutil k dopingu, nebo to udělal sám od sebe. Vždyť může promluvit, my všichni o tom mluvíme. Náš respekt si musí zasloužit," rozčílil se francouzský stroj na medaile. Doživotní stopku by hříšníkovi nevystavil, aby si ovšem zasloužil respekt dnes už téměř legendárního biatlonisty, musel by jít s kůží na trh. Podle Fourcada si minimálně svět závodníků zaslouží adekvátní vysvětlení.

Držitel pětadvaceti medailí z mistrovství světa vzpomíná na okamžik, kdy se s Loginovem střetl poprvé na pódiu. Bylo to v Oslu v roce 2013, na bednu je doprovodil Johannes Thingnes Bø. Nor i Rus byli junioři a Fourcade vzpomíná, jak byl za oba šťastný a vážil si jich. To už u Rusa neplatí, důvěra je pryč.

"Jestli ji chce zpátky, musí mluvit a musí být upřímný, jinak tu důvěru nikdy mít nebude," radí hříšníkovi recept, jak si udobřit nejen jeho, ale celou biatlonovou rodinu.