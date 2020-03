Myslela jsem, že nedojdu ani do auta, smála se Davidová

Biatlonistka Markéta Davidová navázala bronzem ve sprintu v Novém Městě na Moravě na výsledky z úvodu sezony Světového poháru. Třetí dojela v Östersundu a před Vánoci i v Annecy.

"Doufejme, že je to zpátky," řekla třiadvacetiletá Davidová, které se od ledna nedařilo, jak by si představovala. Do desítky se před cestou na Vysočinu dostala jednou v Pokljuce a poté jednou na mistrovství světa v italské Anterselvě.

Opakovaně si stěžovala na nevyrovnaný běh. O tom, co se nyní změnilo k lepšímu, nechtěla konkrétně mluvit. "Myslím, že to je víc faktorů, ale nerada bych se do toho pouštěla. Už se to řeší a myslím, že to je na dobré cestě," řekla.

Z třetího místa měla radost, i když ho v domácím prostředí vybojovala bez fanoušků, kteří do hlediště kvůli koronaviru nesměli. "Je pro mě takové malé vítězství. Takže jsem spokojená," kývla. Celkově v kariéře stanula na pódiu v individuálních závodech posedmé. "Za umístění do desítky jsem vždycky ráda."

V Novém Městě se jí dosud nedařilo. Naposledy oplakala svůj výkon ve sprintu, v kterém v prosinci 2018 skončila až na 67. místě. "To byly krokodýlí slzy. Jsem ráda, že jsem si v Nováči vylepšila výsledek," usmívala se spokojeně.

Na střelnici v silném větru minula jen jednou vleže a měla i o něco rychlejší čas než jindy. "Jo, snažím se. Měla jsem v hlavě, že jsem se při závodě bála střílet rychleji. To se snažím odstranit a trochu jsem v Anterselvě utvrdila, že to jde i při závodě. Vím, že to jde, a snažím se to teď aplikovat," uvedla Davidová.

Na trati se cítila slušně, ale dlouho nevnímala, že jede o stupně vítězů. Napadlo ji to až v posledním kole. "Tak to jsem tušila, že to může být slušný, ale měla jsem dost nízké číslo," upozornila, že jela s třiadvacítkou a čekala na výkony soupeřek.

V běhu měla sedmý čas, přitom po šampionátu v Anterselvě na ni dolehla únava. "Abych pravdu řekla, tak jsem byla tak mrtvá, že jsem myslela, že nedojdu ani do auta. Bylo to fakt náročný," uvedla. Spíš než se na Nové Město namotivovat bylo pro ni důležité si odpočinout. "Protože to bylo fakt náročné," doplnila.

Tradičně "relaxovala" při učení a stihla i koně. Zašla do stájí v Janově u Jablonce, kde má svoji Shelly, na které jezdí. "To jsem byla ráda, to bylo pozitivní," řekla a prozradila, že byla Shelly uražená, protože se dlouho neviděly. "Jo. Klasická ženská, ale pak už to bylo dobré. Uplatila jsem si jí chleby a šlo to," smála se.